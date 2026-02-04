稲垣吾郎、MBTIは“擁護者” 倉科カナ「包容力のある男性でした」
俳優の稲垣吾郎、倉科カナ、演出家の小山ゆうな氏が6日、都内で行われた舞台『プレゼント・ラフター』開幕前会見に登場した。稲垣が自身のMBTIを明かす場面があった。
【全身ショット】綺麗…！蝶ネクタイで登場した稲垣吾郎＆倉科カナ
けいこでの様子を聞かれた稲垣は、倉科に「性格判断を聞いてくれたじゃないですか？その話をしましょ」というと、倉科は「MBTIですね（笑）」とにやり。稲垣は「今回初共演なので、僕って何を考えているか分からないじゃないですか。だから、え、M……＜「MBTI（笑）」（倉科）＞そう、『MBTIなんですか？』って聞かれて。家に帰って調べてみたら“擁護者”だったんです。それを報告したら（倉科から）『そうなんですか！』で終わりました。聞いといて（笑）」と苦笑い。
倉科は「あ、そうなんだ！と思って。そのあと調べて、こういう人なんだと。私もあんまり詳しくなくて（笑）」とわけを明かし、「ミステリアスな方という印象だったんですけど、お会いしたら本当に穏やかで。みんなを受け止めてくださるような包容力のある男性でした」と、本作で稲垣の妻を演じた印象を語っていた。
本作は、劇作、俳優、作詞、作曲、映画監督と多彩な才能を発揮したマルチアーティスト、ノエル・カワード(1899年−1973年)による傑作ラブコメディー。ノエルは20世紀英国を代表する劇作家で、『プレゼント・ラフター』は1942年の初演以来、繰り返し上演され、2017年には主演のケヴィン・クラインが3度目のトニー賞を受賞し、映画館でも上映された。19年のマシュー・ウォーチャス演出版は、英国ロイヤル・ナショナル・シアターが厳選した傑作舞台をスクリーン上映するプロジェクト『ナショナル・シアター・ライブ』でも取り上げられ、初演から80年以上経った今なお、注目を集め続けている作品。
舞台は高級アパートメントの一室。実力とカリスマ性を兼ね備え、誰からも好かれるスター俳優・ギャリー（稲垣）。だが彼は人気俳優ならではの孤独感と老いへの恐れを抱え、私生活でも演技をしてしまう。まもなく海外ツアーへ出発する彼の元を次から次へと個性的な面々が訪ねて来て、騒動を巻き起こしていく。
本公演は、7日から東京・PARCO劇場で開幕、3月に京都・広島・福岡・仙台で上演される。
