◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体戦（６日、イタリア・ミラノ）

【ミラノ（イタリア）６日＝大谷翔太】フィギュアスケート競技が開幕し、団体第１日で前回北京五輪２位で初の金メダル獲得に挑む日本は２位発進した。米国が１位。ショートプログラム（ＳＰ）で女子の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が今季世界最高の７８・８８点、ペアは三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が８２・８４点をマークし、ともに１位。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は吉田唄菜、森田真沙也（ともに２２）組＝木下アカデミー＝が８位。種目ごとの順位点合計で順位が決まり、鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝を起用する７日の男子ＳＰの結果を含めて上位５チームがフリーに進む。

坂本は今回、男女シングルでは日本で初めて団体、シングル（ともにＳＰとフリー）で４度の演技に臨もうとしている。６日の団体ＳＰから１９日（日本時間２０日未明）の女子フリーまで１４日間。イタリアに入ってからは、３週間の長期の戦いになる。

ピーキング（調整）を４度合わせるのは決して易くない。少しの迷いや、緊張の糸が一瞬ほどけるだけでバランスを崩し、すぐに転んでしまう。慣れない住環境や食事、連戦でたまる精神的疲労も大きな壁だ。そして、何より練習環境も大きな敵だ。

普段は１、２時間でリンクを貸し切って練習するが、五輪の公式練習は各選手、国の練習として１回３５分間が割り当てられ、曲をかけられるのは１回。実際に坂本は試合前日（５日）、曲をかけたのは一度だけだった。２週間もあれば、体力維持のために強度を持った練習も必要になる。

それでも、坂本は４回滑りを自ら望み、団体戦への出場を志願したという。「日本がメダル争いをすることが誇らしい」。チームで獲るメダルに何よりの価値を感じている。日本のエースは壁を乗り越え、最後のフリーで最高のパフォーマンスを発揮するつもりだ。