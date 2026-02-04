◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体戦（６日、イタリア・ミラノ）

【ミラノ（イタリア）６日＝大谷翔太】フィギュアスケート競技が団体種目からスタート。２２年北京五輪銀メダルで、初の金メダル獲得を目指す日本は第１日を終え米国に次ぐ２位。アイスダンスで吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が８位、ペアショートプログラム（ＳＰ）で三浦璃来、木原龍一組（木下アカデミー）が１位、女子ＳＰで坂本花織（シスメックス）が１位を獲得し、合計２３点。同２５点の米国に僅差につけ、日本連盟の竹内洋輔強化部長は「選手たちの意気込みが体現された。米国との２点差というのは、欲を言えばもっと上にいきたかったが、良いスタートだった」と一定の評価をした。

日本は各ＳＰに世界チャンピオンのりくりゅう、日本女王の坂本、そして２２年北京五輪男子で銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）のエース格を配置。りくりゅう、坂本がそれぞれ今季世界最高得点を更新する演技で１０点満点を獲得し、竹内部長も「明日以降、米国と戦っていく準備ができた」と第２日を見据えた。７日は男子ＳＰで鍵山が登場する。世界王者のマリニン（米国）との一騎打ちにむけ、同部長は「彼がやれることをやりきることが、金に向けて重要になる。チームジャパン一丸、彼を支えていきたい」とした。