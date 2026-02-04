◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体戦（６日、イタリア・ミラノ）

【ミラノ（イタリア）６日＝大谷翔太】フィギュアスケート競技が開幕し、団体第１日で前回北京五輪２位で初の金メダル獲得に挑む日本は２位発進した。米国が１位。ショートプログラム（ＳＰ）で女子の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が今季世界最高の７８・８８点、ペアは三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が８２・８４点をマークし、ともに１位。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は吉田唄菜、森田真沙也（ともに２２）組＝木下アカデミー＝が８位。種目ごとの順位点合計で順位が決まり、鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝を起用する７日の男子ＳＰの結果を含めて上位５チームがフリーに進む。

喝采を浴びる坂本は、両手を胸にあててつぶやいた。「よかった」。団体初の金メダルを狙う、日本のエース。ＳＰは今季世界最高を更新する７８・８８点で、世界女王のリュウを抑えて１位。１０点を追加し、合計２３点で日本を２位まで押し上げた。「今できる自分の演技ができた。マックスのポイントを取れたので、めっちゃ満足」。キスアンドクライでは、仲間たちと笑顔ではしゃいだ。

坂本の最後の五輪が始まった。大会開幕日、最終種目の最終滑走。「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」の曲に乗り、冒頭の３回転ルッツを着氷。続くダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、最後の３回転フリップ―３回転トウループの連続ジャンプを降り、ノーミスの演技を披露した。米国に２点差と肉薄。「団体、個人で銀メダル以上」の目標に、まず１歩近づいた。

自室の枕元に、お気に入りの物を置く棚がある。北京五輪の団体銀メダルも、そこにある。「疲れたぁ」と寝転びパッと起き上がると、目に入るメダル。時折正座して、じっと眺めるという。「その時（五輪）の情景が、呼び起こされるんですよ」。目に浮かぶのは、応援する仲間や、リンクサイドの中野園子コーチ。「よし、頑張ろう」。当時の緊張感と興奮が湧き上がり、心に火が灯る。

「北京でメダルを獲得できて、いいきっかけになった」と、日本が初めて手にした（当時の）銅メダルが現役続行のきっかけの一つ。団体への思いは誰よりも強く、今大会はＳＰ、フリーとフルスロットルの起用が見込まれる。

泣いても笑っても最後の五輪。日本女子史上初の３大会連続出場は、最も円熟味を増して乗り込んだ。「誰が来ても、勝てるようにします」と力強く宣言した副将。金メダルを獲得した荒川静香が０６年トリノで、金妍児は２０１０年バンクーバーで、ともに青の衣装をまとって氷上を舞った。“金メダルカラー”の青の衣装に包まれた坂本がチーム・ジャパンを頂点へ導く。（大谷 翔太）