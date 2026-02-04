NY株式6日（NY時間13:07）（日本時間03:07）
ダウ平均　　　49958.37（+1049.65　+2.15%）
ナスダック　　　23004.68（+464.09　+2.06%）
CME日経平均先物　56335（大証終比：+1925　+3.42%）

欧州株式6日終値
英FT100　 10369.75（+60.53　+0.59%）
独DAX　 24721.46（+230.40　+0.94%）
仏CAC40　 8273.84（+35.67　+0.43%）

米国債利回り
2年債　 　3.496（+0.045）
10年債　 　4.214（+0.034）
30年債　 　4.862（+0.022）
期待インフレ率　 　2.328（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.842（-0.001）
英　国　　4.514（-0.045）
カナダ　　3.413（+0.019）
豪　州　　4.826（-0.031）
日　本　　2.221（-0.009）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.27（+0.98　+1.55%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4987.60（+98.10　+2.01%）

ビットコイン（ドル）
70084.00（+7000.99　+11.10%）
（円建・参考値）
1100万5991円（+1099435　+11.10%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ