ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１０４９ドル高 ナスダックも２％の大幅高
NY株式6日（NY時間13:07）（日本時間03:07）
ダウ平均 49958.37（+1049.65 +2.15%）
ナスダック 23004.68（+464.09 +2.06%）
CME日経平均先物 56335（大証終比：+1925 +3.42%）
欧州株式6日終値
英FT100 10369.75（+60.53 +0.59%）
独DAX 24721.46（+230.40 +0.94%）
仏CAC40 8273.84（+35.67 +0.43%）
米国債利回り
2年債 3.496（+0.045）
10年債 4.214（+0.034）
30年債 4.862（+0.022）
期待インフレ率 2.328（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.842（-0.001）
英 国 4.514（-0.045）
カナダ 3.413（+0.019）
豪 州 4.826（-0.031）
日 本 2.221（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.27（+0.98 +1.55%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4987.60（+98.10 +2.01%）
ビットコイン（ドル）
70084.00（+7000.99 +11.10%）
（円建・参考値）
1100万5991円（+1099435 +11.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
