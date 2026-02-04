ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は９９９ドル高 ナスダックも１．６％の大幅高
NY株式6日（NY時間12:08）（日本時間02:08）
ダウ平均 49908.52（+999.80 +2.04%）
ナスダック 22912.20（+371.61 +1.65%）
CME日経平均先物 56170（大証終比：+1760 +3.14%）
欧州株式6日終値
英FT100 10369.75（+60.53 +0.59%）
独DAX 24721.46（+230.40 +0.94%）
仏CAC40 8273.84（+35.67 +0.43%）
米国債利回り
2年債 3.504（+0.053）
10年債 4.216（+0.036）
30年債 4.864（+0.024）
期待インフレ率 2.326（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.842（-0.001）
英 国 4.514（-0.045）
カナダ 3.413（+0.019）
豪 州 4.826（-0.031）
日 本 2.221（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.25（+0.96 +1.52%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4973.80（+84.30 +1.72%）
ビットコイン（ドル）
69807.25（+6724.24 +10.66%）
（円建・参考値）
1096万7417円（+1056445 +10.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
