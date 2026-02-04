NY株式6日（NY時間12:08）（日本時間02:08）
ダウ平均　　　49908.52（+999.80　+2.04%）
ナスダック　　　22912.20（+371.61　+1.65%）
CME日経平均先物　56170（大証終比：+1760　+3.14%）

欧州株式6日終値
英FT100　 10369.75（+60.53　+0.59%）
独DAX　 24721.46（+230.40　+0.94%）
仏CAC40　 8273.84（+35.67　+0.43%）

米国債利回り
2年債　 　3.504（+0.053）
10年債　 　4.216（+0.036）
30年債　 　4.864（+0.024）
期待インフレ率　 　2.326（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.842（-0.001）
英　国　　4.514（-0.045）
カナダ　　3.413（+0.019）
豪　州　　4.826（-0.031）
日　本　　2.221（-0.009）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.25（+0.96　+1.52%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4973.80（+84.30　+1.72%）

ビットコイン（ドル）
69807.25（+6724.24　+10.66%）
（円建・参考値）
1096万7417円（+1056445　+10.66%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ