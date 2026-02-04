ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は８７４ドル高 ナスダックも１．４％の大幅高
NY株式6日（NY時間11:12）（日本時間01:12）
ダウ平均 49783.35（+874.63 +1.79%）
ナスダック 22866.82（+326.23 +1.45%）
CME日経平均先物 56070（大証終比：+1660 +2.97%）
欧州株式6日GMT16:12
英FT100 10372.59（+63.37 +0.61%）
独DAX 24714.08（+223.02 +0.91%）
仏CAC40 8277.92（+39.75 +0.48%）
米国債利回り
2年債 3.502（+0.051）
10年債 4.216（+0.036）
30年債 4.865（+0.025）
期待インフレ率 2.325（+0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.844（+0.001）
英 国 4.523（-0.036）
カナダ 3.421（+0.027）
豪 州 4.826（-0.031）
日 本 2.221（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.04（+0.75 +1.19%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4970.00（+80.50 +1.65%）
ビットコイン（ドル）
69335.00（+6251.99 +9.91%）
（円建・参考値）
1088万2822円（+981312 +9.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49783.35（+874.63 +1.79%）
ナスダック 22866.82（+326.23 +1.45%）
CME日経平均先物 56070（大証終比：+1660 +2.97%）
欧州株式6日GMT16:12
英FT100 10372.59（+63.37 +0.61%）
独DAX 24714.08（+223.02 +0.91%）
仏CAC40 8277.92（+39.75 +0.48%）
米国債利回り
2年債 3.502（+0.051）
10年債 4.216（+0.036）
30年債 4.865（+0.025）
期待インフレ率 2.325（+0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.844（+0.001）
英 国 4.523（-0.036）
カナダ 3.421（+0.027）
豪 州 4.826（-0.031）
日 本 2.221（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.04（+0.75 +1.19%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4970.00（+80.50 +1.65%）
ビットコイン（ドル）
69335.00（+6251.99 +9.91%）
（円建・参考値）
1088万2822円（+981312 +9.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ