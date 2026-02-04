NY株式6日（NY時間11:12）（日本時間01:12）
ダウ平均　　　49783.35（+874.63　+1.79%）
ナスダック　　　22866.82（+326.23　+1.45%）
CME日経平均先物　56070（大証終比：+1660　+2.97%）

欧州株式6日GMT16:12
英FT100　 10372.59（+63.37　+0.61%）
独DAX　 24714.08（+223.02　+0.91%）
仏CAC40　 8277.92（+39.75　+0.48%）

米国債利回り
2年債　 　3.502（+0.051）
10年債　 　4.216（+0.036）
30年債　 　4.865（+0.025）
期待インフレ率　 　2.325（+0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.844（+0.001）
英　国　　4.523（-0.036）
カナダ　　3.421（+0.027）
豪　州　　4.826（-0.031）
日　本　　2.221（-0.009）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.04（+0.75　+1.19%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4970.00（+80.50　+1.65%）

ビットコイン（ドル）
69335.00（+6251.99　+9.91%）
（円建・参考値）
1088万2822円（+981312　+9.91%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ