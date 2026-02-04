プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚キムチうどん」 「厚焼き卵」 「里芋のしょうゆ麹和え」 の全3品。
発酵食品を取り入れたヘルシーな献立。

【主食】豚キムチうどん
汁気少なめの、和え麺風エスニックうどん。

調理時間：20分
カロリー：618Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

豚バラ肉  (薄切り)150g
白菜キムチ  100g
＜合わせだし＞
  だし汁  400ml
  酒  大さじ3
  みりん  大さじ2
  しょうゆ  大さじ1/2
  みそ  小さじ2
  コチュジャン  大さじ1
  ショウガ  (すりおろし)1片分
ジャガイモ  (小)1個
うどん  (ゆで)2玉
ニラ  1/4本

【下準備】

熱湯で豚バラ肉をゆでてザルに上げる。水に放って水気を絞り、幅3cmに切る。ニラは長さ4cmに切る。

【作り方】

1. 鍋で＜合わせだし＞の材料を混ぜ合わせ、豚バラ肉、白菜キムチを加えて、中火にかける。煮たったら火を弱めて鍋に蓋をし、15分煮る。

2. ジャガイモの皮をむいておろしながら加え、中火にする。トロミがついたらうどんとニラを加えて煮からめ、器に盛る。

【副菜】厚焼き卵
薬味の風味をきかせた卵焼きです。

調理時間：10分
カロリー：107Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

＜卵液＞
  溶き卵  2個分
  だし汁  大さじ2
  砂糖  小さじ1
  塩  少々
  ミツバ  (刻み)大さじ1
サラダ油  適量 大根おろし  大さじ3~4
しょうゆ  適量

【下準備】

ボウルで＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. 卵焼き器を中火で熱してサラダ油を薄くひき、＜卵液＞の半量を流し入れて全体に広げる。

2. 周りがかたまって半熟になったら奥側から手前に巻き、巻き終わったら奥側へ寄せる。

3. 再びサラダ油を薄くひき、残りの＜卵液＞を流し入れて全体に広げ、巻いた卵を菜ばしで持ち上げてその下にも流し込む。

4. 周りがかたまって半熟になったら奥側から手前に巻き、巻きすで巻いて形を整え、粗熱が取れたら食べやすい大きさに切り分けて器に盛る。

5. 大根おろしの汁気をきって添え、しょうゆをかける。

【副菜】里芋のしょうゆ麹和え
日本酒のおつまみにも。

調理時間：10分
カロリー：57Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

里芋  3~4個
＜しょうゆ麹＞
  しょうゆ  大さじ1
  甘酒  (無塩:粒タイプ)大さじ1
ネギ  (刻み)大さじ1

【下準備】

里芋は皮付きのまま水洗いし、ぬれたままラップで包み、電子レンジで3分加熱する。上下を返してさらに1〜2分加熱する。粗熱が取れたら手で皮をむき、ひとくち大に切る。

竹串を刺してスッと通るまで加熱してください。
＜しょうゆ麹＞の材料を混ぜ合わせておく。

【作り方】

1. 里芋をボウルに入れ、＜しょうゆ麹＞を加えてスプーンで粗く潰しながら和え、器に盛ってネギをのせる。

