【今日の献立】2026年2月7日(土)「豚キムチうどん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚キムチうどん」 「厚焼き卵」 「里芋のしょうゆ麹和え」 の全3品。
発酵食品を取り入れたヘルシーな献立。
【主食】豚キムチうどん
汁気少なめの、和え麺風エスニックうどん。
調理時間：20分
カロリー：618Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
白菜キムチ 100g
＜合わせだし＞
だし汁 400ml
酒 大さじ3
みりん 大さじ2
しょうゆ 大さじ1/2
みそ 小さじ2
コチュジャン 大さじ1
ショウガ (すりおろし)1片分
ジャガイモ (小)1個
うどん (ゆで)2玉
ニラ 1/4本
2. ジャガイモの皮をむいておろしながら加え、中火にする。トロミがついたらうどんとニラを加えて煮からめ、器に盛る。
【副菜】厚焼き卵
薬味の風味をきかせた卵焼きです。
調理時間：10分
カロリー：107Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
溶き卵 2個分
だし汁 大さじ2
砂糖 小さじ1
塩 少々
ミツバ (刻み)大さじ1
サラダ油 適量 大根おろし 大さじ3~4
しょうゆ 適量
2. 周りがかたまって半熟になったら奥側から手前に巻き、巻き終わったら奥側へ寄せる。
3. 再びサラダ油を薄くひき、残りの＜卵液＞を流し入れて全体に広げ、巻いた卵を菜ばしで持ち上げてその下にも流し込む。
4. 周りがかたまって半熟になったら奥側から手前に巻き、巻きすで巻いて形を整え、粗熱が取れたら食べやすい大きさに切り分けて器に盛る。
5. 大根おろしの汁気をきって添え、しょうゆをかける。
【副菜】里芋のしょうゆ麹和え
日本酒のおつまみにも。
調理時間：10分
カロリー：57Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜しょうゆ麹＞
しょうゆ 大さじ1
甘酒 (無塩:粒タイプ)大さじ1
ネギ (刻み)大さじ1
竹串を刺してスッと通るまで加熱してください。
＜しょうゆ麹＞の材料を混ぜ合わせておく。
