7日午前0時58分ごろ、栃木県、群馬県、埼玉県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、栃木県の下野市、群馬県の板倉町、埼玉県の行田市と加須市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□栃木県

下野市





□群馬県板倉町□埼玉県行田市 加須市

■震度2

□栃木県

宇都宮市 足利市 栃木市

佐野市 鹿沼市 小山市

益子町 壬生町 野木町

高根沢町



□群馬県

桐生市 館林市 渋川市

群馬明和町 千代田町 大泉町

邑楽町



□埼玉県

熊谷市 本庄市 東松山市

羽生市 久喜市 滑川町

小川町 吉見町 埼玉美里町

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区

さいたま岩槻区 川口市 春日部市

狭山市 上尾市 和光市

新座市 桶川市 八潮市

幸手市 越生町 川島町

宮代町 杉戸町 長瀞町



□茨城県

水戸市 笠間市 常陸大宮市

土浦市 茨城古河市 石岡市

結城市 筑西市 坂東市

桜川市



□千葉県

市川市 野田市 鎌ケ谷市



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京品川区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区

東京杉並区 東京北区 東京板橋区

東京練馬区 東京江戸川区 八王子市

東京府中市 調布市 町田市

小平市 東村山市 国分寺市

狛江市 東大和市 多摩市

西東京市 青梅市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜保土ケ谷区

横浜磯子区 横浜港北区 川崎川崎区

川崎中原区 川崎宮前区 相模原緑区

相模原南区 厚木市

■震度1

□栃木県

真岡市 那須烏山市 上三川町

茂木町 芳賀町 栃木那珂川町

日光市 大田原市



□群馬県

前橋市 高崎市 伊勢崎市

太田市 藤岡市 安中市

みどり市 吉岡町 甘楽町

沼田市 東吾妻町 片品村

群馬昭和村



□埼玉県

鴻巣市 深谷市 嵐山町

鳩山町 ときがわ町 東秩父村

埼玉神川町 寄居町 さいたま西区

さいたま中央区 さいたま桜区 さいたま浦和区

さいたま南区 さいたま緑区 川越市

所沢市 飯能市 草加市

越谷市 蕨市 戸田市

入間市 朝霞市 志木市

北本市 富士見市 三郷市

蓮田市 坂戸市 鶴ヶ島市

日高市 吉川市 ふじみ野市

伊奈町 埼玉三芳町 毛呂山町

松伏町 秩父市 皆野町



□茨城県

日立市 常陸太田市 ひたちなか市

小美玉市 茨城町 城里町

東海村 龍ケ崎市 下妻市

常総市 取手市 牛久市

つくば市 茨城鹿嶋市 守谷市

稲敷市 かすみがうら市 行方市

鉾田市 つくばみらい市 美浦村

八千代町 五霞町 境町

利根町



□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区

船橋市 松戸市 成田市

習志野市 柏市 市原市

八千代市 浦安市 白井市

栄町 東金市 香取市

長南町 君津市



□東京都

東京台東区 東京墨田区 東京江東区

東京目黒区 東京大田区 東京豊島区

東京荒川区 東京足立区 東京葛飾区

立川市 武蔵野市 三鷹市

小金井市 日野市 国立市

福生市 清瀬市 東久留米市

武蔵村山市 稲城市 羽村市

瑞穂町 あきる野市 檜原村



□神奈川県

横浜西区 横浜中区 横浜南区

横浜金沢区 横浜戸塚区 横浜港南区

横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区

横浜栄区 横浜青葉区 横浜都筑区

川崎高津区 川崎多摩区 川崎麻生区

横須賀市 平塚市 鎌倉市

藤沢市 茅ヶ崎市 逗子市

大和市 海老名市 座間市

綾瀬市 小田原市 秦野市

南足柄市 中井町 神奈川大井町

松田町 山北町 箱根町

湯河原町 愛川町 清川村



□山梨県

山梨北杜市 甲州市 富士川町

富士吉田市 大月市 上野原市

富士河口湖町 小菅村



□静岡県

熱海市 伊東市 伊豆市

東伊豆町 松崎町 富士宮市

富士市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。