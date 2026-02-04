スノーボード・男子ビッグエア決勝のスタートリストが発表されました。日本代表は4選手が挑みます。

6日の予選に出場したのは、荻原大翔選手、長谷川帝勝選手、木村葵来選手、木俣椋真選手の4選手。全員がオリンピック初出場ながら、決勝進出を決めました。

この種目では、3本のジャンプのうち高得点をマークした2本の合計点を争い、30人中上位12人が決勝へ駒を進めます。

“スピンマスター”の異名を持つ荻原選手は予選トップで決勝進出。予選1本目から5回転半を決めて全体2位の「90.50」、2本目でも背中側から踏み切るダイナミックなジャンプで「88.00」をマークし、全体トップの「178.50」で予選を突破しました。

23/24シーズンのW杯で総合優勝を果たした木村選手は、「173.25」で全体3位。さらに変幻自在なジャンプが魅力の長谷川選手は「172.25」の全体5位で決勝進出を決めています。2025年の世界選手権王者である木俣選手も、「164.75」の全体10位で予選を通過しました。

7日(日本時間は8日午前3時30分)に行われる決勝では、予選下位の選手から順番にトリックを行います。日本代表は、木俣選手が3番目、長谷川選手が8番目、木村選手が10番目、荻原選手が最終12番目にスタートすることが決まっています。