¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÌùÆâ¿ðµª¤¬½éÆü£µ¡¢£±Ãå¡¡½®Â¤Ë¤Ï¼«¿®¡Ö½½Ê¬Àï¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£±Àï¡¡Âè£±£µ²ó¥¯¥é¥ê¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤¬£¶Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÌùÆâ¿ð´õ¡Ê£³£°¡á²¬»³¡Ë¤Ï½éÆü£±£Ò¤Ç£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é£µÃå¡¢¸åÈ¾£¶£Ò¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤Þ¤¯¤ê²÷¾¡¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÁ°È¾¤ÎÂçÇÔ¤òÈÔ²ó¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸¬µõ¤À¤¬¡¢£²Áö¤È¤âÅ¸¼¨¥¿¥¤¥à¤Ï¥È¥Ã¥×¡£µ¡ÎÏ¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÁ°È¾¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ú¥é¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¸åÈ¾¤Ï¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÂ¤Ë¤â¾åÀÑ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¸¼¨¥¿¥¤¥à¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢º£´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ¤òµá¤á¤ë¥Ú¥éÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¾è¤ê¿´ÃÏ¤ä²ó¤êÂ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡£³´üÂ³¤±¤Æ£Â£±¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£±£±·î°Ê¹ß¤Î¾¡Î¨¤Ï£µ¡¦£³£¹¡££Á£²Éüµ¢¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥×¥í¥Ú¥é¸ú²Ì¤À¤í¤¦¡£¡Ö»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤âÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈºòÇ¯£¶£Ö¤Î»Õ¾¢¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤ÎÂ¤Ê¤é½½Ê¬Àï¤¨¤Þ¤¹¡×¡£¹¥À®ÀÓ¤ò»Õ¾¢¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£