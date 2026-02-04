スナックミーのひなまつり♡りっすのもぐもぐセット登場

スナックミーから、桃の節句を彩る特別セット『りっすのもぐもぐひなまつりセット』が登場。菱餅カラーを再現した三種のレモンサブレと、食べる時間も春気分が楽しめる「りっす」モチーフのダイカットタオルを組み合わせ、オンラインストア限定で2026年2月26日発送予定です♡

菱餅カラーの三色レモンサブレ



セットには、ひな祭りの象徴「菱餅」をイメージした三色のレモンサブレが入っています。

国産レモンを使った爽やかな「プレーン」、ショコラフランボワーズの甘酸っぱい「ショコラフランボワーズ」、瀬戸内レモンと抹茶のほろ苦い「瀬戸内レモン＆抹茶」の三種類で、春の彩りと味の変化を楽しめます。

各60g入りで、見た目にも華やかなおやつ時間を演出します♪

りっすのもぐもぐタオル付き



セットには、スナックミー所属タレント「りっす」をモチーフにしたダイカットタオルも付属。おやつタイムに活躍するだけでなく、その後も日常でひな祭りの余韻を楽しめる可愛らしいデザインです。

タオルとサブレを組み合わせることで、家族や友人との会話も弾む、春ならではの特別なおやつセットになっています♡

商品概要と購入情報



りっすのもぐもぐひなまつりセット



販売価格：2,780円（税込/送料別）※snaq.me定期便会員様は300円引き

販売期間：2026年2月5日（木）～2月24日（火）

発送予定日：2026年2月26日（木）

※数量限定のため、予定数に達し次第販売終了

春を彩るおやつ時間を楽しもう♡



『りっすのもぐもぐひなまつりセット』は、三色レモンサブレとダイカットタオルで、食べて、使って、春の彩りを楽しめる特別なセットです。

桃の節句のひとときを、家族や友人と華やかに過ごすためのギフトや自分へのご褒美にもぴったり♪ 数量限定なので、早めのチェックがおすすめです。