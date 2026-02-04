ミラノ・コルティナオリンピックのアイスホッケー女子１次リーグＢ組で６日、日本はフランスとの初戦に臨み、３―２で競り勝った。

１―１で迎えた第３ピリオドに、ＦＷ伊藤麻琴（トヨタシグナス）のシュートで勝ち越すと、直後にＦＷ前田涼風（道路建設）が追加点を決めた。最後は１点差に迫られたが、相手の猛攻をしのいで逃げ切り、白星発進した。

初のメダル獲得を目標に掲げる日本（スマイルジャパン）。１年前の五輪最終予選で快勝したフランスと接戦を演じた末の白星発進に、主将のＤＦ小池詩織（道路建設）は「キーポイントの『初戦でいい流れを作る』というところは、まずクリアできた」と表情を緩めた。

なかなか得点が奪えない展開にも、動揺はなかった。「気持ちは折れていなかった」というＦＷ浮田留衣（ダイシン）が、第２ピリオドに先制ゴール。直後に失点したが、第３ピリオド終盤には、パックを持ち運んだＦＷ伊藤が豪快にネットを揺らして勝ち越した。「消極的にならず、ゴールに向かった結果がスコアにつながって、本当によかった」と伊藤。その後も互いに１点を加える難しい初戦をチーム一丸で乗り切った。

Ａ、Ｂ組に分かれる１次リーグで、Ａ組は全５チームが準々決勝に進む一方、Ｂ組は上位３チームだけが８強入りする。Ｂ組を２位か３位で通過すると、準々決勝で金メダル候補の米国かカナダと対戦する公算が大きいため、メダル獲得には１位通過が求められる。

重圧のかかる初戦でつかんだ貴重な１勝目。「勢いに乗って戦っていきたい」という小池主将の思いは、チーム全員が共有している。（平地一紀）