¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¡ÛµÈÀî¸µ¹À¡¡¾¡Éé¶î¤±¤Ø»Å¾å¤¬¤êËüÁ´¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Çµ¡ÖÂè£¶£¹²ó¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤Ï£¶Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡µÈÀî¸µ¹À¡Ê£µ£³¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï£¹£Ò¤Ç£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é£´Ãå¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£²¡¢£´¡¢£²¡¢£´Ãå¡¢ÆÀÅÀÎ¨£±£´°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡£
¡¡½àÍ¥¥Ü¡¼¥À¡¼¤òÆÀÅÀÎ¨£¶¡¦£°£°¤ÈÁÛÄê¤¹¤ë¤È¥Î¥ë¥Þ¤Ï£±£°ÅÀ¡££´ÆüÌÜ¤Ï£´£Ò£µ¹æÄú¡¢£±£±£Ò£±¹æÄú¤ÈÀä¹¥ÏÈ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½®Â¤â¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê½àÍ¥¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¡£