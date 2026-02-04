【究極に美味しいブロッコリーの茹で方】飛田和緒流！シンプルゆでブロッコリーの極意

甘みが増し、茎までやわらかくなる冬のブロッコリー。実は、いちばんのごちそうは、シンプルにゆでること。

好みの加減にゆでたら、熱いうちにごま油と塩をひとふり。飛田和緒さん流の究極シンプルな調理法で、野菜そのものの味わいをストレートに楽しみます。火を入れるだけなのに、思わず驚くおいしさです。

『ゆでブロッコリー』のレシピ

材料（2〜3人分）

ブロッコリー……1株（約300g）

塩（粒が粗めのもの）……適宜

ごま油……小さじ2

作り方

（1）ブロッコリーは小房に分け、大きいものはさらに縦半分に切る。茎は根元を切って皮を厚めにむき、小さめの一口大に切る。

（2）鍋に湯1リットルを沸かし、塩小さじ1と1/2を加える。ブロッコリーを茎、房の順に入れて1分30秒〜2分、好みの柔らかさにゆでる。ざるに上げて水けをきり、ごま油をふる。好みで塩少々をつけていただく。

POINT

茎に竹串を刺すか、1切れ食べてゆでかげんを決めてください。

手をかけすぎないからこそ、素材のよさが際立つ一皿。旬のブロッコリーを、いちばんおいしい形で味わってみてください！

（『オレンジページCooking』2017年冬号より）