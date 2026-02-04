ミシガン大指数にドル高の反応 富裕層により押し上げられる インフレ期待は低下＝ＮＹ為替 ミシガン大指数にドル高の反応 富裕層により押し上げられる インフレ期待は低下＝ＮＹ為替

先ほど２月調査分のミシガン大消費者信頼感指数が公表され、為替市場はドル高の反応が見られている。指数は５７．３と予想外の上昇となり、半年ぶり高水準となった。主として、株式高の恩恵を受けてきた富裕層により押し上げられている。



一方、消費者は短期的なインフレ見通しについても楽観的になり、今後１年先のインフレ期待は３．５％と、１年ぶりの低水準に低下した。ただ、雇用市場やインフレが家計に与える影響への懸念は根強く、回答者は自分自身が失業する確率について、２０２０年７月以来で最も高い水準と評価している。



＊ミシガン大消費者信頼感指数（2月速報）0:00

結果 57.3

予想 55.0 前回 56.4

・1年先のインフレ期待

結果 3.5%

予想 4.0% 前回 4.0%

・5-10年先のインフレ期待

結果 3.4%

予想 3.3% 前回 3.3%



USD/JPY 157.04 EUR/USD 1.1810 GBP/USD 1.3600



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

