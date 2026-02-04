　先ほど２月調査分のミシガン大消費者信頼感指数が公表され、為替市場はドル高の反応が見られている。指数は５７．３と予想外の上昇となり、半年ぶり高水準となった。主として、株式高の恩恵を受けてきた富裕層により押し上げられている。

　一方、消費者は短期的なインフレ見通しについても楽観的になり、今後１年先のインフレ期待は３．５％と、１年ぶりの低水準に低下した。ただ、雇用市場やインフレが家計に与える影響への懸念は根強く、回答者は自分自身が失業する確率について、２０２０年７月以来で最も高い水準と評価している。

＊ミシガン大消費者信頼感指数（2月速報）0:00
結果　57.3
予想　55.0　前回　56.4
・1年先のインフレ期待
結果　3.5%
予想　4.0%　前回　4.0%
・5-10年先のインフレ期待
結果　3.4%
予想　3.3%　前回　3.3%

USD/JPY　157.04　EUR/USD　1.1810　GBP/USD　1.3600

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美