メビウスは、リバーヒルソフトのMSX2版RPG「BURAI 上巻」「BURAI 完結編」を1つにしたNintendo Switch版「BURAI MSX2 COMPLETE」を2026年2月19日に発売します。

上巻と完結編をノンストップで楽しめる完全版として登場します。

メビウス「BURAI MSX2 COMPLETE」

発売日：2026年2月19日

対応ハード：Nintendo Switch

ジャンル：RPG

プレイ人数：1人

価格：通常版 5,500円（税込）/ 限定版 11,000円（税込）

レーティング：CERO C

「BURAI 上巻」「BURAI 完結編」は、リバーヒルソフトが当時としては異例の有名スタッフを集めて制作したビッグプロジェクトのRPGです。

惑星キプロスを舞台に、光の玉に選ばれた8人の主人公たちが集結し、闇の勢力と戦います。

当時のキャッチコピー「敵は二億四千万、挑むは八匹の狼たち」は、ゲームの壮大さを伝えるものでした。

この作品では、上巻と下巻にあたる完結編をノンストップで楽しめます。

Nintendo Switch版の新機能

Nintendo Switch版では、ステートセーブ・ロード機能を実装しています。

ゲームの巻き戻し機能も搭載されており、快適なプレイが可能です。

MSXアソシエーションとの共同開発により、MSXライセンシングコーポレーション公式のMSXエミュレーター「MSXPLAYer」を採用しています。

MSXPLAYerは、Nintendo Switchなど様々な環境上でMSXゲームを動作させるソフトウェア実行環境です。

限定版の特典内容

限定版には、ゲーム内サウンドを収録したオリジナルサウンドトラックが同梱されます。

Vol.1からVol.4まで、4枚のCDで構成されています。

原作者である飯島多紀哉（飯島健男）氏による書き下ろし小説『ビドー・クレラントの野望』も付属します。

ゲームの世界観をより深く楽しめる内容となっています。

飯島多紀哉氏サイン会開催

2026年2月20日（金）に、東京新橋のfamicom shop mario 新橋店にて、原作者・飯島多紀哉（飯島健男）氏によるサイン会が予定されています。

参加条件等の詳細は、メビウスのX（旧Twitter）および公式サイトで確認できます。

公式サイトでは店舗特典の発表も行われています。

伝説のRPGが現代のプラットフォームで蘇り、上巻から完結編まで一気に楽しめる貴重な機会となります。

メビウス「BURAI MSX2 COMPLETE」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年2月19日に発売されます。

Q. 通常版と限定版の違いは何ですか？

限定版には、オリジナルサウンドトラック（CD4枚組）と、原作者・飯島多紀哉氏による書き下ろし小説『ビドー・クレラントの野望』が同梱されます。価格は通常版が5,500円（税込）、限定版が11,000円（税込）です。

Q. どこで購入できますか？

公式サイト（http://d-mebius.com/buraicomplete/）で店舗特典情報が公開されています。詳細は公式サイトをご確認ください。

Q. サイン会に参加するにはどうすればよいですか？

2026年2月20日（金）に東京新橋のfamicom shop mario 新橋店で開催されます。参加条件等の詳細は、メビウスのX（旧Twitter）または公式サイトで確認できます。

(c)althi Inc.

(c)飯島多紀哉.

(c)Shannon.

(c)2025 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

‘MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 壮大なRPGが1本に！メビウス「BURAI MSX2 COMPLETE」 appeared first on Dtimes.