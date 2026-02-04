ロボット芝刈機分野の世界的リーダーであるハスクバーナが、世界でも最も歴史あるゴルフトーナメントの一つであるブリティッシュ・マスターズの新たなタイトルパートナーとなる複数年契約を締結しました。

2026年大会は「ハスクバーナ・ブリティッシュ・マスターズ」として開催されます。

ハスクバーナ「ブリティッシュ・マスターズ」タイトルパートナー就任

開催時期：2026年8月

開催地：ザ・ベルフライ ブラバゾンコース（イングランド）

ハスクバーナ・グループの一員であり、ロボット芝刈機分野で世界をリードするハスクバーナは、DPワールドツアーの名門トーナメント「ブリティッシュ・マスターズ」のタイトルパートナーに就任しました。

今回の契約に伴い、ハスクバーナはDPワールドツアー公式ロボット芝刈機パートナーにも就任します。

大会の歴史と2026年大会について

1946年に初開催されたブリティッシュ・マスターズは、ヨーロッパを代表する名門トーナメントです。

ピーター・トムソン、トニー・ジャクリン、ベルンハルト・ランガー、イアン・ウーズナム、セベ・バレステロス、サー・ニック・ファルド、コリン・モンゴメリーといった名選手が優勝者に名を連ねています。

直近の2025年大会では、スウェーデンのアレックス・ノレンが優勝しました。

6度のメジャー優勝者であり、ハスクバーナのブランドアンバサダーでもあるサー・ニック・ファルドが、2026年大会でもホストを務めます。

DPワールドツアー連携とロボット芝刈機技術

ハスクバーナは、2025年に引き続き2026年もDPワールドツアーの公式マーケティングパートナーを務めます。

2026年は、ブリティッシュ・マスターズとアムジェン・アイルランドオープンで公式トーナメントパートナーを、BMWインターナショナルオープン、KLMオープン、フェデックス・オープン・ド・フランスでコーポレートパートナーを担当します。

ツアーのさまざまなメディアや大会を通じて自社製品を広く紹介するとともに、グリーンキーパーやコース管理者と協力して、各トーナメントのコースを常に高い品質で維持していく役割を担います。

先ごろウェールズで開催されたAIG女子オープンにおいて、ハスクバーナのロボット芝刈機「CEORA」15台が全18ホールのフェアウェイを管理し、世界的なゴルフ大会でのデビューを果たしました。

ハスクバーナグループは1995年に世界初のロボット芝刈機を発売して以来、革新的な技術開発を続けており、2019年からは業務用ロボット芝刈り分野にも本格参入しています。

関係者のコメント

ハスクバーナ・グループのフォレスト＆ガーデン欧州プレジデント、イベット・ヘンシャル・ベル氏は以下のように語りました。

ゴルフは、世界1,700以上のコースでその性能を証明してきたハスクバーナのロボット芝刈機にとって、理想的な舞台です。

このパートナーシップは、ゴルフコース管理の未来を拓く上で、私たちが共有するビジョンを象徴しています。

また、ハスクバーナブランドアンバサダーであるサー・ニック・ファルド氏は、以下のようにコメントしています。

初代優勝者として、この由緒ある大会のホストを務められることを誇りに思います。

また、この新たなパートナーシップにより、大会はさらに画期的な新時代へと進んでいくでしょう。

私はハスクバーナの製品が大好きです。

来年8月のザ・ベルフライでは、ハスクバーナ製品がブラバゾンコースを完璧な状態に整えることを楽しみにしています。

ロボット芝刈機技術とゴルフトーナメントの融合により、コース管理の新時代が幕を開けます。

世界最高峰の技術が支える名門大会の開催が期待されます。

よくある質問

Q. 2026年大会の開催時期はいつですか？

2026年8月に、イングランドのザ・ベルフライ ブラバゾンコースで開催されます。

Q. ハスクバーナのロボット芝刈機はどのくらいの実績がありますか？

世界1,700以上のゴルフコースで使用されており、1995年に世界初のロボット芝刈機を発売して以来、革新的な技術開発を続けています。

Q. 2026年大会のホストは誰が務めますか？

6度のメジャー優勝者であり、ハスクバーナのブランドアンバサダーでもあるサー・ニック・ファルドがホストを務めます。

