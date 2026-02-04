◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート団体（2026年2月6日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケート団体の第1日が行われ、女子SPでは今季で引退する前世界女王の坂本花織（シスメックス）が今季世界最高となる78・88点で1位となった。日本は米国に次ぐ2位で1日目を終えた。

取材エリアでは、演技前のルーティンができなかったことを明かした。普段は中野園子コーチに背中を叩いてもらい、演技に向かうが、今回はリンク脇のクッションが分厚いため、中野コーチの手が届かず。「背中届かへん、と言われて…」と振り返る。

「あれがあっていつも（演技に）行ってる。どのタイミングで行けば良いか分かんないから、自分でパンパンって叩いていくしかねーやと思って。セルフ背中タッチでいきました」。中野コーチの手ではなく、自らの手で背中を押してハプニングを乗り越えた。

「初めての試みで、なんか気持ち悪！と思いながら」演技を完遂。演技後は中野コーチに「よく頑張った、よく耐えた」と労われ、安堵した。過去2大会と比べ「（リンク脇の）クッションが分厚くなったんですかね」と首をかしげながら振り返っていた。