【一番くじ 学園アイドルマスター Part4】 2月7日 順次発売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part4」を2月7日より順次発売する。価格は1回850円。

本商品は、「学園アイドルマスター」に登場するアイドルたちをモチーフにした一番くじ。A賞からC賞は「1/7 Gracemaster」フィギュアで、「葛城リーリヤ」、「倉本千奈」、「姫崎莉波」が細部にまでこだわった造形と繊細で美しい彩色にて立体化されている。

その他に、「描きおろし ビジュアルシート」、「描きおろし チェック柄マグカップ」、描きおろしイラストをモチーフにした「きゅんキャララバーチャーム」などがラインナップしている。

ラストワン賞は、「葛城リーリヤ フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.」で笑顔のリーリヤが立体化されている。

「一番くじ 学園アイドルマスター Part4」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：葛城リーリヤ フィギュア 1/7 Gracemaster

B賞：倉本千奈 フィギュア 1/7 Gracemaster

C賞：姫崎莉波 フィギュア 1/7 Gracemaster

D賞：描きおろし ビジュアルシート

E賞：描きおろし チェック柄マグカップ

F賞：きららいずマスコット

G賞：フォトカードセット

H賞：きゅんキャララバーチャーム

I賞：描きおろし アクリルスタンド

ラストワン賞：葛城リーリヤ フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.

ダブルチャンスキャンペーン：ラストワン賞 葛城リーリヤ フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～5月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※発売日は流通により前後する場合があります。