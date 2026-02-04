【S.H.Figuarts（真骨彫製法） サンダーグリッドマン】 2026年8月発送予定 価格：14,850円 プレミアムバンダイ販売商品

「電光超人グリッドマン」に登場する、グリッドマンのパワーアップ形態「サンダーグリッドマン」が「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」で発売されることが決定現在プレミアムバンダイの魂ウェブ商店で予約を受付中。

グリッドマンが合体メカのゴッドゼノンとなる3機のアシストウェポンを身に着けた姿であり、ロボットのような姿となって、高いパワーと防御力を備える。サンダーグリッドビームやドリルブレイク、サンダーグリッドファイヤーといった攻撃手段を持っている。

グリッドマンがメカを着込んだようなイメージのサンダーグリッドマンを立体化している

これまで様々な形で立体化されてきたサンダーグリッドマンだが、このアイテムはは劇中のスーツを再現するというS.H.Figuarts（真骨彫製法）ならではの仕様で、スーツアクターの岡野弘之氏の体躯や骨格をベースに造形し、スーツを製作した澗淵隆文氏の監修により、特撮的技法で構築されたスーツを再現している。

メカニカルな全身の意匠の中に、グリッドマンの一部分が見えている

劇中で見たことのあるサンダーグリッドマンのシルエットだ

TAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示された試作品は、メカ的な造形を備えながらも、あえてスーツであるという特徴を反映させて、柔らかく動きそうな造形に仕上がっているところが大きな特徴。造形とタンポ印刷により、スーツの雰囲気を強調した内容となっている。

あえてスーツということを強調した異色の造形。バイザー内にはグリッドマンの顔が見えている

商品は写真のサンダーグリッドビーム射出時のエフェクトが付属するほか、両肩のパーツを取り外して専用の支柱パーツを使うことでドリルブレイク発射のシーンを再現できる。また別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） グリッドマン」に付属するプラズマブレードやバリアーシールドを装備できる交換用手首パーツを用意。その真骨彫グリッドマンがあれば、取り外し可能な一部パーツを使うことで、劇中の合体シーケンスを楽しむことが可能だ。

サンダーグリッドビームのエフェクトも付属する

スーツアクター岡野氏と造形担当の澗淵氏のサインと共に展示されている

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） サンダーグリッドマン」は1月23日より魂ウェブ商店で予約を受付中。真骨彫グリッドマンを持っている人にも手にしてもらいたい逸品だ。

(C)円谷プロ