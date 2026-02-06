カシオ、G-SHOCK「FIRE PACKAGE」2026年モデル2機種発売
カシオ計算機は2月6日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、新たな挑戦や新生活を迎える人々に向けたスペシャルモデル「FIRE PACKAGE」の2026年モデル2機種を発売した。
G-SHOCK FIRE PACKAGE 2026年モデル
○デザインはオールブラック、デジアナ／デジタルの2モデルを用意
「FIRE PACKAGE」の2026年モデルは、シンプルかつ力強いオールブラックのデザインを採用し、多様なスタイルやシーンにマッチして新たな挑戦を腕元から支えるという。
ラインアップは、デジタルとアナログのコンビネーションモデル「AWG-M100FP」と、シンプルなデザインに電波ソーラーを搭載した「GW-2320FP」の2モデルを展開する。
AWG-M100FP
GW-2320FP
デジアナコンビモデルの「AWG-M100FP」は、世界6局対応の標準電波受信機能とタフソーラーを搭載し、時刻修正や電池交換の手間を軽減している。価格は31,900円。「GW-2320FP」は、シンプルなデザインに電波ソーラーを採用。ワールドタイム／ストップウォッチ／アラームなど、実用的な機能が充実している。価格は24,200円。
両モデルとも、新生活のお祝いや大切な人へのギフトにも適したスペシャルパッケージ仕様だ。
パッケージ
AWG-M100FPの主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：W46.4×D14.9×H52.0mm
質量：56g
ケース・ベゼル材質：樹脂／アルミ
バンド：樹脂バンド
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
使用電源：タフソーラー
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：電波時計（日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6）、ワールドタイム（世界48都市）、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、LEDライト（フルオートライト、残照機能付き）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替、針退避、ネオブライト
GW-2320FPの主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：W46.4×D15.6×H52.5mm
質量：64g
ケース・ベゼル材質：樹脂／アルミ
バンド：樹脂バンド
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
使用電源：タフソーラー
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：電波時計（日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6）、ワールドタイム（世界48都市）、UTCダイレクト呼出、ストップウオッチ（24時間計）、タイマー（24時間計）、時刻アラーム5本（1本のみスヌーズ機能付き）・時報、LEDバックライト（フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替付き）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替
