【METAL ROBOT魂（Ka signature）＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］】 2026年6月発売予定 価格：26,400円

「METAL ROBOT魂（Ka signature）＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム」が「［Re:Coordinate］」の名前を冠し、2026年6月に一般店頭にて発売される。

「METAL ROBOT魂（Ka signature）＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］」。2026年6月発売予定。価格は26,400円

「ガンダム・センチネル」に登場する「Ex-Sガンダム」を立体化した商品で、オリジナルはちょうど10年前の2016年に発売され、ブルー・スプリッター迷彩の塗装や造形のクオリティ、各種ギミックの搭載などに高い評価を得ている。

「［Re:Coordinate］」として蘇るEx-Sガンダム

今回発売される「METAL ROBOT魂（Ka signature）＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］」は、10年前に発売された商品で好評だった造形やギミックはそのままに、A.L.I.C.E.システム発動時の赤い目の頭部が付属するなど、新仕様での発売となる。

展示ではA.L.I.C.E.システム発動時の赤い目の頭部が装着されていた

機体の青い部分は濃淡が異なる2色の青で彩色し、特徴的なスプリッター迷彩を表現。マットなカラーリングが目立つ装甲とは対照的に、関節部に見えるメッキが施されたダイキャストパーツがアクセントになっている。

「METAL ROBOT魂」のサイズながら、造形のみならず塗装やマーキングも高いクオリティで実現していて、試作品とはいえ見惚れるほどの美しさに仕上がっていた。

マットな本体カラーにダイキャストのパーツが輝く

スタビライザーウイングやブースター・ユニットなどの可動とともに、内蔵するダイキャストパーツと装甲の連動ギミックなどにより、アクションフィギュアとしての広い可動粋を確保し、写真のようなポージングを自在に行える仕様で、武装のビーム・スマートガンやインコムを使用している姿も再現可能だ。

アクションフィギュアとしてのいろいろなポージングも楽しめそうだ

ケーブルと中継器パーツを使ってディスプレイできるインコムも付属

商品は現在一般店頭にて予約を受付中。再生産という意味もあるので、当時入手できなかった人にも注目のアイテムだ。

(C)創通・サンライズ