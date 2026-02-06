2月7日からは一気に景色が変わりそうです。静岡県内では広く山沿いを中心に雪が積もる恐れがあります。久留嶋怜気象予報士の解説です。

【写真を見る】2月8日は東部を中心に大雪の恐れ 静岡市の市街地でも雪が舞う可能性 投票にオススメの時間帯は？

週末は東部山間部で雪か

今週末は強い風を伴い、視界が悪くなる可能性もあります。山沿いのみならず、平野部や静岡市街地でも雪が舞う可能性があります。

なぜ静岡で雪が降るのか。2月7日朝の天気図を見ると、等圧線が曲がっている場所で風と風がぶつかり合い、雪雲が発生しやすくなるためです。

特に東部では集中的に雪が降りそうです。

2月7日朝から、平野部では雨、中部の山沿いや東部の山沿いでは雪となり、場所によっては積もる見込みです。

そして2月8日に日付が変わると、寒気も雪もピークを迎えます。

西部の山沿いでも雪雲が流れ込み、東部・御殿場は大雪の予想です。強風を伴うため、視界もかなり悪くなりそうです。その後は伊豆の東海岸を中心に大雪の恐れがあり、静岡でも雪が降る可能性が出てきています。広い範囲で雪の予想がされており、時間が長いのも特徴です。

時間ごとにみる雨・雪

地域ごとの時間経過による変化です。2月7日は中部・東部の山沿いを中心に雪が降りそうです。午後6時までの予想降雪量は、多いところで中部の山地で2センチ、東部の山地で3センチ、伊豆の山地では1センチの予想となっています。

7日午後6時から8日午後6時までの予想降雪量は、多いところで西部の山地で1センチ、中部の山地で5センチ、伊豆の平地は1センチ、伊豆の山地では7センチの予想となっています。東部の平地では1センチ、東部の山地では7センチの降雪予想もあり、積雪の恐れがあります。

2月8日はピークとなり、東部の山沿いや伊豆の東海岸を中心に昼過ぎから大雪となる可能性があり、注意が必要です。ただし、2月8日午前中は雪が降らない予想です。選挙に行く人は午前中がおすすめとなりそうです。