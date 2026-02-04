高市政権への信任を問う第５１回衆院選は８日、投開票を迎える。

物価高対策などの経済対策や消費税減税などを主な争点に、昨年１０月に発足した自民、日本維新の会両党による連立政権の実績や、今後の政権運営の是非を問うこととなる。

高市首相（自民総裁）は、自民、維新の与党での過半数（２３３議席）獲得を勝敗ラインに掲げた。対する中道改革連合は比較第１党を目標に定め、国民民主党など他の野党は公示前からの議席増を狙う。

選挙戦は、自民、維新の与党と、選挙直前に結成した中道改革の対決が軸となり、国民民主などの野党が絡む構図となった。野党は選挙協力の体制をほとんど構築できず、中道改革に距離を置く国民民主などは独自に候補者を擁立し、勢力拡大を図っている。

与野党各党は経済対策を主要な争点に据え、ほとんどの党が消費税減税を公約に掲げている。社会保障改革や子育て支援のほか、中国による海洋進出など、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で防衛のあり方も論戦のテーマとなっている。外国人政策も昨年の参院選に続いて論点の一つだ。

衆院選は小選挙区選２８９、比例選１７６の総定数４６５議席を争う。小選挙区選に１１１９人、比例選に１６５人（重複立候補を除く）の計１２８４人が立候補している。

衆院選は２０２４年１０月以来、約１年３か月ぶりで、１月２３日の衆院解散から１６日後の投開票は戦後最短となる。２月の投開票も３６年ぶりだ。