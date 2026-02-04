◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体戦（６日、イタリア・ミラノ）

【ミラノ（イタリア）６日＝富張萌黄】フィギュアスケートが団体戦からスタート。女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）は今季世界最高の７８・８８点をマークし、トップ。アイスダンス、ペアを終えて６位だった日本の順位を２位に押し上げた。演技後は「緊張感はいつも通りあったけど、いい緊張感で、いい時の集中力だった。今できる自分の演技ができた」と振り返った。

この日、日本勢のトップバッターを飾ったアイスダンス・リズムダンスの吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）の演技をリンクサイドで見守った。演技冒頭、音楽のビートに合わせて会場中から手拍子が起きた。その様子を見守り、「オリンピックの場で、うたまさが滑り始めて、すぐ手拍子の嵐で…。なんかそれを見てめっちゃ感極まって、うるって来て」と目に涙が浮かんだ。

泣くのを必死にこらえていたが、横にいた男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）を見ると号泣していた。「あれ、どうしようと思って。じゃあ泣くか。抑えてたけど、もうええわ！」と男女エースがそろって感涙する場面となった。演技後にはキス・アンド・クライで出迎えた際にも２人そろって号泣。普段から親交の深い後輩２人の晴れ舞台に、３大会連続出場の“姉さん”は感動を抑えられずにいた。

６位で回ってきたバトン。この日最後の種目のトリと大きなプレッシャーがかかる場面だったが、それを想定して練習に取り組んだ。「自分の演技はしっかりできた。直前まで試合感がなかったが、うたまさとりくりゅう（ペア三浦璃来、木原龍一組）を見て、いい緊張感や集中力で臨めた」と２組の結果に背中を押され、今季世界最高得点と会心の演技につなげた。