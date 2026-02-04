◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体予選 女子シングル・ショートプログラム(大会1日目/現地6日)

日本は団体3種目を終えて、アメリカに次ぐ2位。女子シングル・ショートプログラムでは、坂本花織選手が全体トップとなる78.88点。演技後、坂本選手は「緊張感はいつも通りあった。良い緊張感で、良い時の集中力だった。今できる自分の演技ができた」と振り返りました。

日本はアイスダンス・リズムダンスで吉田唄菜選手・森田真沙也選手の“うたまさ”ペアが8位、ペア・ショートプログラムで三浦璃来選手・木原龍一選手の“りくりゅう”ペアが1位となり、2種目目を終えて6位に位置。

そして、女子SPの10選手中、最後に登場した坂本選手は、ノーミスで完璧な演技を披露すると、自己ベストには及ばなかったものの、全体トップの78.88点を記録。演技を終えると、ゆっくりと手を握りしめ、胸に当てて感情を表現しました。

坂本選手は「個人戦とは違って団体戦なので、自分の結果がチームジャパンの点数に響いてくる。とにかくショートをなんとか無事にまとめて終われたのでやったーというより、よかったという気持ち。とりあえずマックスのポイントを取れたのでめっちゃ満足です」と自らの演技を振り返り、喜びを口にしています。

得点発表後には仲間たちとともに笑顔を見せ、仲の良さをうかがわせるチームジャパン。坂本選手も、「(うたまさの演技で)会場がすぐ手拍子の嵐だった。オリンピックの舞台で“うたまさ”を見られて、すごい感極まって、序盤10秒くらいで涙が出てきた。涙する曲じゃないんですけど、今までの努力が報われてよかった。“りくりゅう”は応援できなかったんですけど、試合前に点数を聞いてさすがだなと。あとは自分がやるしかないなと思って、しっかりできた。1日目にしてはかなり上出来」と笑顔を見せました。

首位アメリカとは2ポイント差。逆転優勝へ、「初日でこれだけ縮められたのは良いスタート。2日目、3日目で選手それぞれがベストコンディションで、ベストパフォーマンスができたらなと思います」と話しています。