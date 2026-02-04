2月7日 記事更新

まだまだ寒い日が続くので、たまには部屋に閉じこもってゲーム三昧という日があってもいいだろう。そこで主要ストアのゲーム関連セール情報をお届けしたい。

ニンテンドーeショップでは「パタポン1+2 リプレイ」がセールの対象に。PlayStation Storeでは「旧正月セール」が始まり、「BIOHAZARD RE:4 Gold Edition PS4 & PS5」や「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Digital Deluxe Edition」などがラインナップされている。

またSteamでは、アークシステムワークスの「Lunar New Year Sale」に「GUILTY GEAR -STRIVE-」が登場している。

ニンテンドーeショップ

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「パタポン1+2 リプレイ」

3,960円→2,970円（25%オフ）

2月22日23時59分まで

□ストアページ

2007年と2008年に発売された「パタポン」と「パタポン2 ドンチャカ♪」の2作品を1セットにしたリマスター版。原作の遊びはそのままに、EASY・NORMAL・HARDの新基準での難易度調整や、入力タイミング調整機能、タイココマンドの常時表示機能などのサポート機能を新たに実装している。

□ニンテンドーeショップのセールページ

PlayStation Store（PS5/PS4）

「旧正月セール」

期間：2月25日23時59分まで

【注目タイトル】

・「BIOHAZARD RE:4 Gold Edition PS4 & PS5」

5,990円→2,396円（60%オフ）

□ストアページ

レオンが大統領令嬢の救出任務に向かう「バイオハザード4」のリメイク作品。ゴールドエディションではエイダを操作し本編の裏側を追体験できるDLC「SEPARATE WAYS」と「Extra DLC Pack」がセットになっている。さらにこの商品では、PS4版とPS5版の両方をダウンロードできる。

・「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Digital Deluxe Edition」

9,790円→4,895円（50%オフ）

□ストアページ

2004年発売の「METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER」をリメイクした作品。最新のグラフィックスやサウンド表現により、ジャングルを舞台としたサバイバルステルスアクションを楽しめる。またDigital Deluxe Editionではゲーム本編と「Sneaking DLC Pack」がセットになっている。

□「旧正月セール」のページ

「1,500円以下セール」

期間：2月25日23時59分まで

【注目タイトル】

・「モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～」

3,990円→1,476円（63%オフ）

□ストアページ

「モンスターハンター」の世界を冒険できるRPGシリーズの第2弾。なお3月13日にはシリーズ最新作の「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」が発売される予定となっている。

□「1,500円以下セール」のページ

□PS Storeのセールページ

Steam

アークシステムワークス「Lunar New Year Sale」

期間：2月17日まで

【注目タイトル】

・「GUILTY GEAR -STRIVE-」

3,990円→1,995円（50%オフ）

□ストアページ

格闘ゲーム「ギルティギア」シリーズの最新作。手描きアニメにしか見えない美麗グラフィックがさらに進化している。また2025年4月には「GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS」としてTVアニメ化もされた。

□アークシステムワークス「Lunar New Year Sale」のページ

「真冬のMiddle-earthセール」

期間：2月10日3時まで

【注目タイトル】

・「レゴ ロード・オブ・ザ・リング + レゴ ホビット バンドル」

3,286円→658円（80%オフ）

□ストアページ

「レゴ ロード・オブ・ザ・リング」は「ロード・オブ・ザ・リング」三部作をもとに、レゴならではの世界観で壮大な物語を再現したタイトル。「レゴ ホビット」はビルボ・バギンズ、ガンダルフ、トーリンとそのドワーフの仲間たちと共に冒険を行なうゲームとなっている。

□「真冬のMiddle-earthセール」のページ

