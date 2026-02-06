水谷豊主演のテレビ朝日ドラマ「相棒ｓｅａｓｏｎ２４」は次回２月１８日に第１６話「町一番の嫌われ者」が放送される。

遠藤久美子（４７）のゲスト出演が話題になった４日の第１５話のラスト、次回予告では「町一番の嫌われ者」として、ゴミバサミの音をならして公園をうろつくなどトラブルメーカーだったゴミ屋敷の住人女性が、事件被害者となって亡くなっている映像が告知された。被害者役は横山めぐみ（５６）だった。杉下右京（水谷豊）が「誰かに似てると思いませんか？」と言っている。

ネットでも驚きが広がり「来週これ横山めぐみか」「遠藤久美子さんの次は横山めぐみさんがあぁ」「おおっ」「エンクミ来週横山めぐみ アツいよね」「横山めぐみさんがゴミ屋敷の住人ってすごいキャスティングだなｗ」「衝撃」と反応する投稿が集まった。

２００７年に「相棒」に官僚役でゲスト登場しており「来週、横山めぐみさん！『サザンカの咲く頃』以来かな？」「昔と同じ人間として出るのかな？」「サザンカ続編って事？」と注目が集まっている。