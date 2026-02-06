◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽アイスホッケー 女子（６日、イタリア・ミラノ）

アイスホッケー女子日本代表のスマイルジャパンは１次リーグの初戦に挑み、フランスを３―２で下して快勝発進した。第２ピリオド（Ｐ）の３８分３４に志賀紅音のパスから浮田留衣が右サイドからシュートを放って先制の得点を決めると、同点となった第３Ｐの５６分３０には伊藤麻琴が決勝点を決めた。さらに１分後の５７分５０にはカウンターから前田涼風がダメ押しとなる３点目を決めた。終了間際に１点を決められたが、そのまま突き放した。

初陣を初笑いで飾った。飯塚祐司監督は「ヤマ場」と見ていた初戦を乗り越え「やっと後半に点を取れていい形で終われた」と胸をなで下ろした。

主将のＤＦ小池詩織は「今後を戦ううえで重要な１勝。勢いがついた」と辛勝に安堵（あんど）した表情をみせた。４大会連続出場中とチームの柱は「過去の大会でメダルを取れなかったので歴史を変えるつもりで臨んだ」と初のメダルへ鼻息を荒くした。

次戦のドイツ戦に向けては「１勝できて勢いづいたと思う。スタートの５分っていうのは自分たちにとって重要な戦い方になってくると思うので最初から相手陣地でできるように頑張りたい」と意気込んだ。