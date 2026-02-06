◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 予選 ペア・ショートプログラム(大会1日目/現地6日)

2種目目のペア・ショートプログラムに出場した三浦璃来選手・木原龍一選手の“りくりゅう”ペアが試合後にインタビューに応じ、自己ベストを出した会心の滑りを振り返りました。

三浦選手は「滑る前から2人とも自信を持って挑むことができた。今までの練習を信じて滑るだけだったので、一つひとつのエレメンツにちゃんと集中して、ほぼベストに近いエレメンツが全てできたので、本当に良かったなと思います」と述べると、木原選手もリフトが加点される完璧な出来であったことに「細かいレベルを話すタイミングであったり、直前にそのほかの部分でもしっかり滑り込むことができていたので、そういったところまでチェックすることが試合前にできていたのでよかった」と分析しました。

前回の五輪とは異なり有観客での五輪を楽しめているとし、木原選手は「今回はたくさんの方々が僕たちの名前がコールされた瞬間に、まるでホームかのように応援してくださったのでうれしかった」と話しました。

また肩のケガも心配されるなかで完璧な滑りを披露したことについて、三浦選手は「この7年間ケガであったり、つらい時期を一緒に過ごしてきて一緒に乗り越えてきた経験があるので、良い練習もたくさん積んできましたし、その全てが自分たちの自信になっている」と述べ、さらに「2人が今シーズンの中で一番ベストなコンディションだと断言できるので、これからの試合もきちんと一つ一つ丁寧に集中して取り組んでいきたいと思います」と意気込みを語りました。