『葬送のフリーレン』機嫌が良い時の三つ編み＆フェルンのデート服ビジュアル解禁
大人気テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第32話（通算）が6日、放送されたことを記念して、フェルンとシュタルクのデートビジュアル、フリーレンの“フェルンの機嫌が良い時の三つ編み姿”ビジュアルが解禁された。
【画像】見たことない！三つ編みのフリーレン＆デート服姿のフェルン 新ビジュアル
第32話「誰かの故郷」で描かれたのは、フェルンとシュタルクのデート。前話第31話で、シュタルクがフェルンをからかうつもりでデートに誘うも、フェルンからのリアクションはシュタルクには意外なもので、2人は互いに戸惑いながらもデートをすることに。
フェルンに楽しんでもらおうとフリーレンに彼女の好きな場所を聞き、そこに案内するシュタルク。一方で、いつもの不器用なシュタルクらしくない姿に寂しげな表情を見せつつも、彼が自分を楽しませようと必死に考えてくれた気持ちを喜ぶフェルン。2人の距離を縮め、より絆を深める注目回だった。
今回解禁されたビジュアルはその2人がデートする様子となっており、普段と違う、紫と花柄の可愛いワンピース姿のフェルンと、そんな彼女の姿を気にしながら歩くシュタルクが印象的な一枚に。
同じく第32話で披露された、フリーレンの“フェルンの機嫌が良い時の三つ編み姿”のビジュアルも解禁となり、デートした後のフェルンの気持ちも伺えるビジュアルとなっている。
さらに解禁された、『葬送のフリーレン』第2期Blu-ray&DVDのアニメイトの購入特典のビジュアルも、デート回を思い浮かばせる内容に。第32話冒頭でどちらにするか迷っていたもう1着のワンピースを着ているフェルンと、三つ編み姿のフリーレンがドリンクを飲みながら笑顔で話す姿が描き下ろされている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
