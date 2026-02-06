アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）メンバーでグラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が6日、自身のインスタグラムを更新。「【重大告知】」を投稿した。

「FOD SHORT #令嬢は夜の蝶になりたいに主人公百合子のお世話焼きな先輩、葵として出演させていただいています」と報告。胸元を限界ギリギリまで露出した、衝撃的な黄色いワンショルダーミニワンピースドレス姿を披露した。

「葵は自分よりも人のことを想う、けれど自分の夢への悩みもある、私と重なる部分が沢山ある子です。みんな性格やドレスも個性豊か！応援よろしくお願いします！」とつづった。

また、「すごいあったかい現場だったなー 楽しかった！」とし、「令嬢は夜の蝶になりたい」の共演者との笑顔ショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「魅力的すぎる」「可愛すぎ」「妖艶」「素晴らしいお衣装」「こぼれそう」「破壊力エグい」「演技いっぱい観たい」「指名したい」「アフターお願いしまーす」「超セクシー」「エロの進化が止まらない」などのコメントが寄せられている。

天羽は東京・江戸川区出身。13年に「伊藤みう」の芸名で芸能界デビュー。16年には「QTハートかぶせる」の「小松きすみ」として再デビュー。17年に「BABY TO KISS」のメンバーとして「天羽希純」に改名。19年に初めて雑誌の表紙に抜てき。20年8月にゼロイチファミリアに所属し、同11月にアイドルユニット「＃2i2」加入。23年、集英社の「グラジャパ！アワード2023」特別賞受賞。同年に国の指定難病「潰瘍性大腸炎」を公表。24年には初のソロ曲「希う」をデジタルリリース。「令和最強のコンプラ女」としてSNSでも話題となっている。本名でもある「希純」は父が大好きな氷室京介のヒット曲「KISS ME」から命名。趣味は銭湯巡り。愛称「きすみん」。身長164センチ。