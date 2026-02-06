きょうの為替市場、ドル円は買戻しの流れが続いている。東京時間に一旦２１日線が控える１５６円台半ばまで値を落としたものの、その水準はサポートされ、１５７円ちょうど付近に戻す展開。日曜日の衆院選を受けて、積極財政を標榜する高市首相の政権基盤が確立し、為替市場は円安で反応するとの見方に備えているようだ。



オプション市場では短期的な円の変動に備えて、１週間物のボラティリティが上昇。日曜日の衆院選に加え、来週は米インフレ指標や雇用統計が予定されており、今後数週間の円相場を占う上で重要なイベントと見られている。



その一方で市場は、ドル円が１５８－１５９円を超えた水準での介入リスクも意識しており、急速な円高に備えた動きも出ているようだ。



一方、ドル自体は売りが優勢となっている。円は出遅れているものの、Ｇ１０通貨の大半が上昇し、商品通貨が上昇を主導。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は、１５７円に観測されている。



6日（金）

157.00 （9.1億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト