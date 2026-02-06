■ミラノ・コルティナオリンピック™ フィギュアスケート団体（日本時間6日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート団体が開幕。初日最終種目の女子シングルショートプログラム（SP）で、エース坂本花織（25・シスメックス）が貫禄の演技を披露し、78.88点の今季ベストをマークして首位に立った。日本はアイスダンスで8位（3点）でスタートしたが、ペアSP1位、女子SP1位の各10点が加わり、合計23点の暫定2位で団体初日を終えた。

今季限りで引退を表明している坂本は、最後の五輪がいよいよスタート。この日のショートは最終滑走で演技し、冒頭の3回転ルッツを落ち着いて決めると、飛距離十分のダブルアクセルを着氷。後半はフリップ−トウループの連続3回転で得点を重ねると、壮大な曲調に合わせ、体を大きく使い、ダイナミックなステップとスピンで会場を沸かせた。得点はNHK杯の77.05点を上回る今季ベストの78.88点で、キス・アンド・クライでは日本チームが大盛り上がり。

前回銀メダルを獲得した日本は、アイスダンスの“うたまさ”こと吉田唄菜（22）・森田真沙也（22）組（木下アカデミー）が先陣を切り、68.64点の8位で3ポイントを獲得。次のペアでは世界王者の三浦璃来（24）、木原龍一（33）の“りくりゅう”組（木下グループ）が会心演技で、自己新の82.84点をマーク。ペアトップで暫定6位に浮上した日本は、女子SPも首位で一気に2位に躍り出た。

アイスダンス（RD）とペア（SP）を終え、暫定首位に立っていたアメリカは、女子SPでは昨季世界女王のアリサ・リウ（20）が74.90点の高得点。重圧のかかる中、坂本が自身の力を出し切る演技でチーム日本を勢いづけた。

日本時間8日早朝に行われる予選最後の種目、男子シングルSPでは、鍵山優真（22・オリエンタルバイオ/中京大）が登場する。

【フィギュア団体 女子SP終了時点】

1）アメリカ 計25ポイント

2）日本 計23ポイント

3）イタリア 計22ポイント

4）ジョージア 計20ポイント

5）カナダ 計19ポイント

6）フランス 計17ポイント

7）韓国 計11ポイント

8）イギリス 計11ポイント

9）中国 計10ポイント

10）ポーランド 計6ポイント