¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬£¶Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£Ç£Ï£Ì£Ä¡×¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¤Î£Î£È£Ë¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯½é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¹ÈÇò¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¡Ø¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºËèÇ¯¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¶ÛÄ¥»ä¤·¤Æ¤¿¤«¤Ê¡©³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬£³²ó¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Ãæ¤Á¤ã¤ó¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ë¤¬¡¢¡Ø¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¡Ø¤¨¡¢²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Øº£¡¢£Ï£Ò£Á£Î£Ç£Å¡¡£Ò£Á£Î£Ç£Å¤¬¥ê¥Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¶»¤Ëà¥Þ¥æ¥ê¥«á¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ë¥Ü¡¼¥É·Ç¤²¤Æ¤ë¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡¼¡¼¡ª¡©¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤Î²ñÏÃ¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥æ¥ê¥«¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ì¾Á°¤Î½ñ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥É¤ò¼ó¤«¤é²¼¤²¡Ø¥«¥á¥é¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡Ù¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë½Ð±é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£Âç¤Î¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢£Í¡½£±²¦¼Ô¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤Î½Ð±é¤âÃÎ¤ê¡¢¡ÖÄ¶¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤½¤Î£²ÁÈ¤Ë¡Ö¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤ÆÀäÂÐ¸À¤ª¤¦¡×¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡ØÊüÁ÷¡¢½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥â¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÂç¸æ½ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Þ¥¸¤Ç¸«¸þ¤¤â¤»¤º¤Ë¡¢¥Þ¥¸¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¥Þ¥æ¥ê¥«¤È¤¿¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¡¢¤½¤Î£²ÁÈ¤À¤±¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤Ê¤«¤Ê¤«²»³Ú¤Î¸½¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤·¤¯¤Æ¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤ªÆóÊý¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£