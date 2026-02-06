竹原ピストル、ユン・ソア、原愛梨が金曜ドラマ『DREAM STAGE』にゲスト出演決定 2月13日放送5話に登場
中村倫也主演ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）第5話（2月13日放送）のゲストとして、竹原ピストル、ユン・ソア、原愛梨の出演が決定した。
【写真】ユン・ソア＆原愛梨の場面カットも公開に
本作は、K-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えて共に夢を目指す熱い絆の物語。
劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。彼らはデビュー前にもかかわらず、ドラマ出演だけでなく、楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、さまざまな活動を行っている。
豪華なゲスト出演者でも話題の本作だが、2月13日放送の第5話には、本作がテレビドラマ初出演となる元宝塚歌劇団星組トップスター・礼真琴が、NAZE躍進の鍵を握る音楽番組プロデューサー役で出演。さらにこのたび、礼に加えて竹原ピストル、ユン・ソア、原愛梨のゲスト出演が決定した。
熱いメッセージが込められた歌詞で聴く人の心を揺さぶるシンガーソングライターとして活躍する竹原ピストル。映画『永い言い訳』で日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞するなど、俳優としても高い評価を得ている。TBSドラマに出演するのは本作が初となる。
竹原が本作で演じるのは、第5話のキーマンとなる重要な役どころ。NAZEの前に立ちはだかるその怪しい男は、ある大きな秘密を隠しているようで…。はたして、NAZEにどのように関わってくるのか。竹原の力強い演技にもぜひ注目したい。
韓国出身のユン・ソアは、『女神降臨』『わかっていても』『暴君のシェフ』など話題の韓国ドラマに出演し、愛らしいキャラクターから、権力や暴君の存在に翻弄されながらも懸命に生きる芯の強い女性まで、幅広い役柄を演じる演技力の高さで、注目を集めている若手俳優だ。
そんなユンが本作で演じるのは、NAZEのメンバー・ドヒョクの姉、ミンソ。ドヒョクとミンソは2人だけの家族で、絆が深い姉弟。息子を連れてドヒョクに会いに来たミンソは、とんでもないトラブルに巻き込まれて…。日本のドラマ初出演となるユン・ソアの瑞々しい演技は必見だ。
さらに、書道アーティストの原愛梨は本人役で登場する。ニューヨークを拠点に活動する原の作品は、独自の表現で世界的な人気を博しており、世界を舞台に活躍する日本人アーティストとして注目の存在だ。いったいどんなシーンで出演するのか、放送を楽しみにしたい。
第5話では、デビューを目前に控えるNAZEが大きなトラブルに巻き込まれる。7人は無事にデビューすることができるのか!?
金曜ドラマ『DREAM STAGE』は、TBS系にて毎週金曜22時放送。
