ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は6日、開会式に先立って行われ、3種目めの女子ショートプログラム（SP）で日本のエースで世界選手権3連覇女王の坂本花織（シスメックス）が、78.88点で1位。女子SP中継の画面左下が気になる視聴者が続出した。

坂本が好演技を見せ、10選手中1位となった女子SPの地上波中継では、1種目めのアイスダンス・リズムダンス、続くペアSPにはなかった“演出”が施されていた。

画面左下に「JUMP MAP」と表示され、選手の滑る軌跡を表示。ジャンプの際は高さと滞空時間が出ていた。見慣れない「JUMP MAP」にはX上のファンからも様々な声が上がった。

「坂本花織選手がいかにリンク隅々まで使っているかスピードがあるかよくわかった！」

「画面左下に出てくるJUMP MAPが気になりすぎるんだが」

「謎の微生物みたい」

「フィギュア、左下のくるくるが可愛いと我が家で話題に」

団体戦には10か国が出場。種目ごとに1位10点、2位9点……の順位点が与えられ、男女とペアのショートプログラム（SP）、アイスダンスのリズムダンス（RD）による上位5チームがフリーに進出。順位点合計でメダルを争う。

日本は3種目を終えて合計23点。25点で首位の米国と2点差の2位で初日を終えた。



（THE ANSWER編集部）