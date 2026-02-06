元プロキックボクシング日本王者という異色の経歴を持つ精神科医・鈴木宏（青葉こころのクリニック院長）が、寒暖差により深刻化する冬季うつやメンタル不調に対して、脳を活性化する「1回3分」の運動メソッドを提唱しています。

鈴木は、うつ病患者の約3分の1は既存の薬物療法だけでは寛解に至らないという現実に立ち向かうため、10年間信州大学大学院スポーツ医科学講座へ通い詰め、運動療法の医学的エビデンスを立証しました。

青葉こころのクリニック「元日本王者の精神科医による運動療法」

院長：鈴木宏（精神科医・医学博士）

所在地：東京都豊島区巣鴨1-3-22 2F

著書：『ドクター・キック』（三五館シンシャ）

鈴木は元プロキックボクシングNJKF日本ウェルター級王者という異色の経歴を持つ精神科医です。

現代医療の限界である「うつ病の3分の1は薬で完治しない問題」を打破するため、格闘家時代の不屈の精神で10年間にわたり信州大学大学院スポーツ医科学講座へ通学。

インターバル速歩がうつ症状を改善する論文を発表し、医学博士の学位を取得しました。

2月の寒暖差が引き金となる冬季うつ

立春を迎え、春の足音が聞こえるこの時期、激しい寒暖差や日照時間の変化により、自律神経が乱れ「冬季うつ」や「春の先取りうつ」を訴える患者が急増します。

うつ病患者の約3分の1は、既存の薬物療法だけでは寛解に至らない「薬物治療抵抗性」であるという厳しい現実があります（STAR*D研究）。

脳を活性化する3分間の運動メソッド

鈴木が提唱するのは、根性論ではない「科学的エビデンス」に基づいた運動療法です。

わずか3分間の適切な負荷が、脳の栄養剤と呼ばれる「脳神経成長因子（BDNF）」の分泌を促し、ストレスで萎縮した脳の神経回路を活性化し「再生」させます。

「格闘家として肉体の限界を知り、医師として脳の仕組みを知る」鈴木だからこそ導き出した、薬に頼りすぎない新しい選択肢です。

テレビ出演時には、視聴者が明日からすぐ実践できる「脳に効く3分間の歩き方などの運動」を具体的に実演・伝授します。

医師専用サイトでも反響、医療界が注目

1月21日・28日、日本最大級の医師専用サイト「m3.com」でも特集連載が組まれ、「うつ病の運動療法」のメディアリリース後、主要Webメディアで合計130以上の掲載となりました。

医師などの専門家からも熱い視線が注がれています。

鈴木は「かつては拳で王座を勝ち取ったが、今は医学の力で患者さんの笑顔を取り戻したい」と語っています。

鈴木宏のプロフィール

精神科医・医学博士、青葉こころのクリニック院長。

元プロキックボクシングNJKF日本ウェルター級王者。

研究のため10年間信州大学大学院スポーツ医科学講座（能勢博教授に師事）へ通い続け、インターバル速歩がうつ病を改善する論文を発表し、医学博士の学位を取得。

「うつ病の3分の1は薬物療法で治らない」という精神医学の壁を「運動療法」で突破するために、今年から社会活動を本格化しています。

著書『ドクター・キック』（三五館シンシャ）では、格闘家から精神科医への転身の軌跡と、運動療法の可能性について詳しく語られています。

寒い2月のメンタル不調を吹き飛ばす、日本唯一の「格闘家ドクター」による運動療法。

薬物療法だけでは改善しなかったうつ病に悩む方にとって、新しい選択肢となる可能性があります。

よくある質問

Q. 鈴木宏医師の運動療法はどのようなものですか？

A. わずか3分間の適切な負荷の運動で、脳の栄養剤と呼ばれる「脳神経成長因子（BDNF）」の分泌を促し、ストレスで萎縮した脳の神経回路を活性化し再生させる科学的エビデンスに基づいた運動療法です。

Q. 青葉こころのクリニックはどこにありますか？

A. 東京都豊島区巣鴨1-3-22 2Fにあります。

Q. 鈴木医師の著書は何ですか？

A. 『ドクター・キック』（三五館シンシャ）で、格闘家から精神科医への転身の軌跡と運動療法の可能性について語られています。

Q. どのような経歴を持つ医師ですか？

A. 元プロキックボクシングNJKF日本ウェルター級王者という異色の経歴を持ち、信州大学大学院で10年間研究を続け医学博士の学位を取得した精神科医です。

Q. メディア掲載の実績はありますか？

A. Yahoo!ニュースや医療従事者専門サイトm3.comなど130以上のWeb媒体に掲載され、医療界からも注目されています。

