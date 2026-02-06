温泉総選挙3年連続全国1位！湯ーとぴあ「竜王ラドン温泉」80周年記念回数券
山梨県甲斐市の湯ーとぴあが運営する「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」が、2026年2月23日に設立80周年を迎えます。
これを記念し、同日より80周年記念入浴回数券（6枚綴り）を特別価格4,290円（税込・通常5,280円）にて限定発売します。
湯ーとぴあ「竜王ラドン温泉」80周年記念入浴回数券
発売日：2026年2月23日（月・祝）
価格：4,290円（税込）※通常価格5,280円
内容：日帰り入浴6枚綴り回数券
販売場所：竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ（山梨県甲斐市富竹新田1300-1）
使用期限：2027年12月末まで
販売数：限定販売（完売次第終了）
竜王ラドン温泉は、温泉総選挙「健康増進」部門で3年連続全国1位（2019年〜2021年）、ニフティ温泉ランキング「お湯がいい」部門で2年連続全国1位（2023年〜2024年）を獲得しています。
泉質の高さで全国的な評価を得ている温泉施設です。
80年の歴史と「泉質」へのこだわり
1946年の設立以来、建材業を経て1975年には温泉を掘削し、1977年に温泉の商いへと転身しました。
竜王ラドン温泉は「泉質の良さ」を追求し続けてきた施設です。
近年、健康志向の高まりとともに、単なるリラクゼーションではなく、温泉本来の魅力を求める利用者が増加しています。
日本最大級のラドン温泉として、高濃度のラドンを含む温泉を提供しています。
日本最大級のラドン温泉
ラドンは自然界に存在する希ガスの一種で、温泉療法の分野では古くから注目されてきました。
同施設では「吸う温泉」として、入浴だけでなく呼吸からもラドンを取り込むことができる点が特徴です。
国内最大級のラドン発生器を使用し、高濃度のラドンを含む温泉を実現しています。
また、高濃度還元水素水を使用した「お湯がいい温泉」、美容に関心の高い方に支持される「メルティング浄化温泉」など、独自の温泉を構築しています。
全国1位を複数回受賞した「トリプル効果」
竜王ラドン温泉の最大の特長は、3つの要素が組み合わさった「トリプル効果」です。
1つ目は、日本最大級のラドン温泉。
国内最大級のラドン発生器を使用し、高濃度のラドンを含む温泉を実現しています。
ラドンは温泉療法の分野で古くから利用されており、入浴と呼吸の両方からラドンを体感できる環境が整っています。
2つ目は、高濃度還元水素水による「お湯がいい温泉」。
還元力の高い水素水を温泉に使用することで、肌当たりの良さを追求しています。
この取り組みが評価され、ニフティ温泉ランキング「お湯がいい」部門で2023年・2024年と2年連続で全国1位を獲得しました。
3つ目は、美容温泉「メルティング浄化温泉」。
肌に優しい温泉で、美容に関心の高い女性利用者を中心に高い支持を得ています。
これらの複合的な特長により、同施設は温泉総選挙「健康増進」部門でも2019年から2021年まで3年連続で全国1位を獲得しました。
「健康・美・癒し」を同時に体験できる温泉として、湯治目的の長期滞在者からも支持されています。
富士山を望む客室
客室からは富士山を望むことができ、宿泊プランも用意されています。
宿泊料金は7,700円〜で、日帰り入浴だけでなく、ゆっくりと滞在することも可能です。
施設詳細
営業時間：10:00〜23:00（年中無休）
アクセス：JR中央本線竜王駅より徒歩14分、中央自動車道甲府昭和I.C.より西2.2km
通常料金：日帰り入浴 大人880円、小人770円
「鬼速10分湯治」など短時間利用プログラムも用意されています。
同社代表取締役の早川善輝氏は、「温泉創業以来、地域の皆様や全国からお越しいただく方々に支えられてきました。これからも泉質の良さを追求し、温泉を通じて多くの方の心身のリフレッシュに貢献したい」とコメントしています。
今回の記念回数券は、多くの方に同施設の泉質を体験してもらう機会として企画されました。
全国1位を複数回受賞した泉質の高さと、80年の歴史を持つ竜王ラドン温泉。
日本最大級のラドン温泉、高濃度還元水素水による「お湯がいい温泉」、美容温泉「メルティング浄化温泉」の3つが組み合わさった「トリプル効果」を体験できます。
記念回数券は限定販売のため、早めのご購入がおすすめです。
湯ーとぴあ「竜王ラドン温泉」80周年記念入浴回数券の紹介でした
よくある質問
Q. 80周年記念入浴回数券の発売日はいつですか？
2026年2月23日（月・祝）から発売されます。
Q. 記念回数券の価格と内容を教えてください。
日帰り入浴6枚綴り回数券で、価格は4,290円（税込）です。通常価格5,280円のところ、特別価格で販売されます。使用期限は2027年12月末までです。
Q. どこで購入できますか？
竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ（山梨県甲斐市富竹新田1300-1）で販売されます。限定販売のため、完売次第終了となります。
Q. 竜王ラドン温泉の特徴は何ですか？
日本最大級のラドン温泉、高濃度還元水素水による「お湯がいい温泉」、美容温泉「メルティング浄化温泉」の3つが組み合わさった「トリプル効果」が特徴です。温泉総選挙「健康増進」部門で3年連続全国1位、ニフティ温泉ランキング「お湯がいい」部門で2年連続全国1位を獲得しています。
Q. 営業時間とアクセス方法を教えてください。
営業時間は10:00〜23:00（年中無休）です。JR中央本線竜王駅より徒歩14分、中央自動車道甲府昭和I.C.より西2.2kmの場所にあります。
