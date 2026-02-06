なでしこMF林穂之香、エヴァートンと2027年まで契約延長！ 「来季もチームに貢献し、結果を出したい」
エヴァートン・ウィメンは5日、日本女子代表（なでしこジャパン）MF林穂之香と2027年6月30日まで契約延長したことを発表。さらに1年間の契約延長オプションも付帯していることも明かされている。
現在27歳の林は、セレッソ大阪堺レディースとAIK（スウェーデン）を経て、2022年9月にウェストハムへ加入し、ロンドンで2シーズンを過ごした。2024年7月にエヴァートンへの移籍を果たすと、今シーズンは公式戦17試合出場で3ゴールを記録している。
林は契約延長に際し、クラブの公式サイトを通じて、「新契約にサインすることができてうれしいです。エヴァートンでプレーするのは大好きですし、来シーズンもチームに貢献し、いい結果をたくさん出したい」と、さらなる活躍に決意を示した。
また、エヴァートンには林の他に石川璃音、北川ひかる、籾木結花の日本代表のチームメイトも所属。イングランド北西部での生活については、「リヴァプールという素晴らしい街に来ることができて良かったです。住みやすく、みんなで観光もしました。リヴァプールという街が本当に好きなんです」と語り、充実した時間を過ごしていることを明かしている。
【動画】林穂之香がエヴァートンと契約延長！
👕 An honour to wear the royal blue of Everton. pic.twitter.com/AexXIWrcmQ— Everton Women (@EvertonWomen) February 6, 2026