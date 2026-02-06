町田DFドレシェヴィッチ→岡村大八に急きょ変更の理由は体調不良…黒田監督「100％でプレーするのは厳しかった」
FC町田ゼルビアを率いる黒田剛監督が、DFドレシェヴィッチの状態について言及した。
6日に行われた明治安田J1百年構想リーグ開幕戦で、町田はアウェイで横浜F・マリノスと対戦。エリキが2得点、相馬勇紀は直接フリーキックを沈め、3-2で勝利を収めた。スターティングメンバー発表時にはドレシェヴィッチの名前があったが、キックオフ直前に岡村大八と入れ替わっていた。
黒田監督は試合後の会見で「ちょっと具合が悪いという意思表示が本人からありました。ウォーミングアップもやってみましたが、100％でプレーするのは厳しいと。100％でいけないのであれば代える判断をしました」と説明。急きょのスタメン変更は体調不良が原因だったことを明かした。「大八はケガでキャンプを途中離脱した経緯があったので、当初はサブに入れていました。ただ、本人が『いける』と言ってくれたので、急きょメンバーを入れ替えて戦いました」と続けた。
6日に行われた明治安田J1百年構想リーグ開幕戦で、町田はアウェイで横浜F・マリノスと対戦。エリキが2得点、相馬勇紀は直接フリーキックを沈め、3-2で勝利を収めた。スターティングメンバー発表時にはドレシェヴィッチの名前があったが、キックオフ直前に岡村大八と入れ替わっていた。
黒田監督は試合後の会見で「ちょっと具合が悪いという意思表示が本人からありました。ウォーミングアップもやってみましたが、100％でプレーするのは厳しいと。100％でいけないのであれば代える判断をしました」と説明。急きょのスタメン変更は体調不良が原因だったことを明かした。「大八はケガでキャンプを途中離脱した経緯があったので、当初はサブに入れていました。ただ、本人が『いける』と言ってくれたので、急きょメンバーを入れ替えて戦いました」と続けた。