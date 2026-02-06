「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート団体・女子ＳＰ」（６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

前回北京大会は銀メダルで、初の頂点を目指す日本は、女子ショートプログラム（ＳＰ）にエースの坂本花織（２５）＝シスメックス＝が登場。圧巻の演技をみせつけ、今季世界最高の７８・８８点で世界女王のアリサ・リュウ（米国）を上回り１位となり、１０点を獲得した。日本は初日の３種目を終えて２３点とし、２位に浮上した。１位の米国とは２点差。

今季限りでの現役引退を表明している坂本の最後の五輪が始まった。最終滑走で登場。重圧のかかる中で、冒頭の３回転ルッツをしっかりと成功させると、ＳＰ「Ｔｉｍｅ ｔｏ ｓａｙ ｇｏｏｄｂｙｅ」の雄大な音楽にのり、続くダブルアクセル、３回転フリップ−３回転トーループも成功。完璧な内容でまとめきった。演技を終えると、感触を確かめるように右拳を握り、ガッツポーズ。安どの笑みもこぼれた。得点を見届けると、安どの表情で手を叩き、「まあまあ」とうなずいた。

演技後は「緊張感はいつもどおり。いい緊張感でいい時の集中力だった。いまできる自分の演技ができた。やっぱり個人戦とは違って団体戦は、自分の結果がチームジャパンの結果に響く。やったというよりよかったという気持ち。とりあえずＭＡＸのポイントとれたので、めっちゃ満足です」を充実した表情で振り返った。

アイスダンス・うたまさの演技に涙する場面もあったが「うたまさの演技はじまって、観客の皆さんがすぐ手拍子だったので。五輪の舞台でうたまさをみれて、感極まって、最初の１０秒で涙しちゃいました。涙する曲がじゃないんですけど、今までの努力が報われてよかったなと」と明かし、初日を終えて２位という結果に「１日目としては上出来。初日これだけ縮められたのは良いスタート。２日目、３日目がそれぞれベストコンディションでベストパフォーマンスができれば」と、見据えた。

団体の最初に行われたアイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）では“うたまさ”こと吉田唄菜（２２）、森田真沙也（２２）＝木下アカデミー＝が８位（３点）発進。続くペアＳＰでは“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が好演技をみせ、従来の自己ベスト（８０・９９点）を更新する今季世界最高の８２・８４点で１位で１０点を獲得。暫定６位に浮上していた。

フィギュアスケート団体は１０カ国が出場し、種目ごとの順位点（１位１０点、２位９点、３位８点〜１０位１点）の合計点で争われる。男子、女子、ペアのＳＰとアイスダンスのＲＤの上位５チームが８日午後のフリーへ進出する。日本はフィギュア団体で１４年ソチと１８年平昌でいずれも５位。前回２２年北京では初の表彰台となる銀メダルを獲得した。当初は銅だったが、金だったＲＯＣ（ロシア五輪委員会）の女子・ワリエワにドーピング違反があり、順位が繰り上がった。