¢¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÂè£±Æü¡Ê£¶Æü¡¢¥ß¥é¥Î ¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼ ¥Ê¡Ë
¡¡£±£°¤«¹ñ¤ÇÁè¤¦ÃÄÂÎ¤¬£¶Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Á°²ó¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÆüËÜ¤Ï£³¼ïÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢½ç°ÌÅÀ¹ç·×£²£³ÅÀ¤Ç£²°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬£²£µÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬£²£²ÅÀ¤Ç£³°Ì¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¤ÇµÈÅÄ±´ºÚ¡õ¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¤¬£¸°Ì¤Ç£³¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç»°±ºÍþÍè¡õÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤¬£±°Ì¤Ç£±£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢½÷»Ò£Ó£Ð¤¬ºäËÜ²Ö¿¥¤¬º£µ¨¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ£±°Ì¤È¤Ê¤ê£±£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Î£²£µÆÀÅÀ¤ËÂ³¤¯£²£³ÆÀÅÀ¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¼ïÌÜ¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÇÆüËÜ¤ÏµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Î¡È¤¦¤¿¤Þ¤µ¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤¬£¶£¸¡¦£¶£´ÅÀ¤Ç£¸°ÌÈ¯¿Ê¡££²¤ÄÌÜ¤Î¼ïÌÜ¤Î¥Ú¥¢¤Ç¡¢»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬º£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¡¢ÎòÂå£³°Ì¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ë£¸£²¡¦£¸£´ÅÀ¤ÇÁí¹ç£¶°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢¥é¥¹¥È¤Î½÷»Ò£Ó£Ð¤ÇºäËÜ¤¬¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Î¥¨¡¼¥¹ÂÐ·è¤Ç¡¢°µ´¬¤Î´°àú±éµ»¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ºäËÜ¤Ïº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¤Î£·£¸¡¦£¸£¸ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ò£²°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡¼ïÌÜ¤´¤È¤Î½ç°ÌÅÀ¹ç·×¤Ç½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë£·Æü¤ÎÃË»Ò£Ó£Ð¤Î·ë²Ì¤ò´Þ¤á¤Æ¾å°Ì£µ¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¿Ê¤à¡£
¡¡¢¡ÃÄÂÎ¤ÎÂç²ñÊý¼°¡¡ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥Ú¥¢¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î£´¼ïÌÜÃæ£³¼ïÌÜ°Ê¾å¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò»ý¤Ä¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡¢¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Î³Æ¼ïÌÜ¥é¥ó¥¯¹ç·×¾å°Ì£±£°¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£Í½Áª¤È·è¾¡¤ÇÁª¼ê¤ò¸òÂå¤Ç¤¤ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¡¢¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡Ê£Ò£Ä¡Ë¤Ç£±°Ì¤«¤é£±£°°Ì¤Þ¤Ç¤Ë£±£°¡Á£±ÅÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢£´¼ïÌÜ¤Î¹ç·×¾å°Ì£µ¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Î·è¾¡¤Ø¡£Æ±¤¸¤¯£±¡Á£µ°Ì¤Þ¤Ç¤Ë£±£°¡Á£¶ÅÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢Í½Áª¤È·è¾¡¤Î¹ç·×¤Ç½ç°Ì¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎÂè£±ÆüÀ®ÀÓ
¡¡¢¦¹ñÊÌ½ç°Ì¡¡¡ÊÆ¹ñ¡Ê£²£µÅÀ¡Ë¢ÆüËÜ¡Ê£²£³ÅÀ¡Ë£¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê£²£²ÅÀ¡Ë¤¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ê£²£°ÅÀ¡Ë¥¥«¥Ê¥À¡Ê£±£¹ÅÀ¡Ë¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê£±£·ÅÀ¡Ë§´Ú¹ñ¡Ê£±£±ÅÀ¡Ë¨±Ñ¹ñ¡Ê£±£±ÅÀ¡Ë©Ãæ¹ñ¡Ê£±£°ÅÀ¡Ëª¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ê£¶ÅÀ¡Ë
¡¡¢¦¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¦¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡¡¡Ò£±¡Ó¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ã¥¯¡¢¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Ù¡¼¥Ä¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë£¹£±¡¦£°£¶ÅÀ¡Ò£²¡Ó¥Õ¥ë¥Ë¥¨¥Ü¡¼¥É¥ê¡¼¡¢¥·¥¼¥í¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë£¸£¹¡¦£¹£¸ÅÀ¡Ò£³¡Ó¥Õ¥£¥¢¡¢¥®¥Ö¥½¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë£¸£¶¡¦£¸£µÅÀ¡Ò£¸¡ÓµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»Ìé¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë£¶£¸¡¦£¶£´ÅÀ
¡¡¢¦¥Ú¥¢¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¡¡Ò£±¡Ó»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë£¸£²¡¦£¸£´ÅÀ¡Ò£²¡Ó¥á¥Æ¥ë¥¥Ê¡¢¥Ù¥ë¥é¥ï¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ë£·£·¡¦£µ£´ÅÀ¡Ò£³¡Ó¥³¥ó¥Æ¥£¡¢¥Þ¥Á¡¼¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë£·£¶¡¦£¶£µÅÀ
¡¡¢¦½÷»Ò£Ó£Ð¡¡¡Ò£±¡ÓºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë£·£¸¡¦£¸£¸ÅÀ¡Ò£²¡Ó¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë£·£´¡¦£¹£°
ÅÀ¡Ò£³¡Ó¥°¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë£·£±¡¦£¶£²ÅÀ
