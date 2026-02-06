ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > イタリア・ミラノで冬季五輪の聖火リレー イタリア・ミラノで冬季五輪の聖火リレー イタリア・ミラノで冬季五輪の聖火リレー 2026年2月6日 23時12分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ６日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火をリレーする国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のコベントリー会長（左）。（ミラノ＝新華社記者／李京） 【新華社ミラノ2月6日】イタリアのミラノで6日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火リレーが行われた。６日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火をリレーする国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のコベントリー会長（右）。（ミラノ＝新華社記者／李京）６日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火をリレーする中国バスケットボール界の元スター選手、姚明（よう・めい）氏。（ミラノ＝新華社記者／李京）６日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火をリレーする国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のコベントリー会長。（ミラノ＝新華社記者／李京）６日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火をリレーする国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のコベントリー会長。（ミラノ＝新華社記者／李京）６日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火をリレーする国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のコベントリー会長。（ミラノ＝新華社記者／李京）６日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火をリレーする中国バスケットボール界の元スター選手、姚明（よう・めい）氏。（ミラノ＝新華社記者／李京）６日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火をリレーする国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のコベントリー会長。（ミラノ＝新華社記者／李京）６日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火をリレーする中国バスケットボール界の元スター選手、姚明（よう・めい）氏（左）。（ミラノ＝新華社記者／李京） リンクをコピーする みんなの感想は？