６日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火をリレーする国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のコベントリー会長（左）。（ミラノ＝新華社記者／李京）

　【新華社ミラノ2月6日】イタリアのミラノで6日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火リレーが行われた。

６日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火をリレーする中国バスケットボール界の元スター選手、姚明（よう・めい）氏。（ミラノ＝新華社記者／李京）
６日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火をリレーする中国バスケットボール界の元スター選手、姚明（よう・めい）氏。（ミラノ＝新華社記者／李京）
６日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火をリレーする中国バスケットボール界の元スター選手、姚明（よう・めい）氏（左）。（ミラノ＝新華社記者／李京）