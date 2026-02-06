◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート団体（2026年2月6日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日から始まった。8日（日本時間9日）まで3日間の合計ポイントで争う。初日はアイスダンス、ペアに次いで、女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、日本からは坂本花織（シスメックス）が登場。今季自己ベストの78.88でトップに立った。日本は首位・米国に2ポイント差の2位と好発進した。

SPは「Time To Say Goodbye」の曲に乗り、持ち前のダイナミックで優雅なスケーティングを披露。冒頭の3回転ルッツから、フリップ―トーループの連続3回転など決めた。演技を終えると、小さくガッツポーズし、笑顔も見せた。78.88点は、米国代表で昨季世界選手権女王のアリサ・リュウの74.90点を上回る女子シングル1位となり、キスアンドクライでは日本チームで喜びを分かち合った。会場からも大きな拍手がわき起こった。

坂本は演技を振り返り、「会場が手拍子してくれたのが嬉しかった。五輪が始まって、序盤10秒くらいで涙が出てきて…。今までの努力が報われたのを感じた」と会場の後押しに感謝していた。

【フィギュアスケート団体】

団体は、男女シングル、ペア、アイスダンスの総力戦で勝敗を決める。予選はアイスダンスのリズムダンスと、ペア、女子シングル、男子シングルのショートプログラム（SP）を行う。それぞれの順位による得点を合算。1位は10点、2位は9点、3位は8点…10位は1点という形で得点が決まる。予選の得点により、上位5チームのみがフリーで争う決勝に進出。決勝は予選の得点が持ち越され、予選の得点と決勝の得点を合計した得点で最終順位を決定する。団体戦に出場する国は、米国、日本、イタリア、カナダ、ジョージア、フランス、英国、韓国、中国、ポーランドの10カ国。