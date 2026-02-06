【フィギュア】団体・女子シングルSPで坂本花織が1位 仲間と笑顔見せる 日本は3種目終えて2位【ミラノ・コルティナ五輪】
◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 予選 女子シングル・ショートプログラム(大会1日目/現地6日)
団体・女子SPは坂本花織選手が全体1位の得点をマーク。日本は団体3種目を終え2位につけました。
この種目は各チーム、男子シングル1人、女子シングル1人、ペア1組、アイスダンス1組で構成。合計得点で競い、予選の上位5位までが決勝進出となります。
日本はアイスダンス・リズムダンスで吉田唄菜選手・森田真沙也選手の“うたまさ”ペアが8位、ペア・ショートプログラムの三浦璃来選手・木原龍一選手の“りくりゅう”ペアが1位となり、2種目目まで終えて6位となっていました。
10選手中、最後に登場した坂本選手。冒頭のトリプルルッツを決めると、トリプルフリップ・トリプルトウループのコンビネーションジャンプも成功。その後もノーミスで完璧な演技を見せました。
坂本選手は自己ベストには及ばなかったものの、全体トップとなる「78.88」点を記録。得点の発表後には仲間たちとともに笑顔を見せました。
大会2日目・現地7日の男子シングル・ショートプログラムには鍵山優真選手が登場。4種目を終えて5位以内に入ると決勝進出となり、アイスダンス・フリーダンスで吉田選手・森田選手のうたまさペアが演技を行います。▽団体 3種目目まで終えての順位と得点
1.アメリカ 25
2.日本 23
3.イタリア 22
4.ジョージア 20
5.カナダ 19
6.フランス 17
7.韓国 11
8.イギリス 11
9.中国 10
10.ポーランド 6