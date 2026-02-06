◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 予選 女子シングル・ショートプログラム(大会1日目/現地6日)

団体・女子SPは坂本花織選手が全体1位の得点をマーク。日本は団体3種目を終え2位につけました。

この種目は各チーム、男子シングル1人、女子シングル1人、ペア1組、アイスダンス1組で構成。合計得点で競い、予選の上位5位までが決勝進出となります。

日本はアイスダンス・リズムダンスで吉田唄菜選手・森田真沙也選手の“うたまさ”ペアが8位、ペア・ショートプログラムの三浦璃来選手・木原龍一選手の“りくりゅう”ペアが1位となり、2種目目まで終えて6位となっていました。

10選手中、最後に登場した坂本選手。冒頭のトリプルルッツを決めると、トリプルフリップ・トリプルトウループのコンビネーションジャンプも成功。その後もノーミスで完璧な演技を見せました。

坂本選手は自己ベストには及ばなかったものの、全体トップとなる「78.88」点を記録。得点の発表後には仲間たちとともに笑顔を見せました。

大会2日目・現地7日の男子シングル・ショートプログラムには鍵山優真選手が登場。4種目を終えて5位以内に入ると決勝進出となり、アイスダンス・フリーダンスで吉田選手・森田選手のうたまさペアが演技を行います。

▽団体 3種目目まで終えての順位と得点1.アメリカ 252.日本 233.イタリア 224.ジョージア 205.カナダ 196.フランス 177.韓国 118.イギリス 119.中国 1010.ポーランド 6