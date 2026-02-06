¡Ú½°±¡Áª¡Û°Ý¿·¡¦ÃöÀ¥Ä¾¼ù»áËÊ¤¨¤ë¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡ª¡× Âç¾¡¥à¡¼¥É¤Ë´íµ¡´¶
¡¡½°±¡Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡ËÅìµþ£±£µ¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿»°¼¡Í³Íü¹á»á¤¬£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃöÀ¥Ä¾¼ù»²±¡µÄ°÷¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶è¤Ï°Ý¿·¤Î»°¼¡»á¡¢ÃæÆ»¤Î¼ò°æºÚÅ¦»á¡¢¼«Ì±¤ÎÂç¶õ¹¬À±»á¡¢»²À¯¤ÎÎëÌÚ²ÂÆà»á¡¢¹ñÌ±¤Î¿¼¸«¼ÓºÓ»á¡¢¤æ¤¦¤³¤¯¤ÎµÈÌîÉÒÌÀ»á¤Î£¶¿Í¤¬Áè¤¦·ãÀï¶è¡£
¡¡¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤Ï°Ý¿·¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¼«Ì±¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃöÀ¥»á¤Ï¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¿Ï¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ÆÏ¢Î©¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤ò¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¾¡¤¿¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£°Ý¿·¤¬´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²þ³×¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡£¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤ÎÄñ¹³ÀªÎÏ¤ÈÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤òÁý¤ä¤·²á¤®¤ë¤ÈÄñ¹³ÀªÎÏ¤¬°Â½»¤¹¤ë¤À¤±¡£¤³¤ì¤¸¤ã¥À¥á¡£¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡ª¡×¤ÈËÊ¤¨¤¿¡£
¡¡»°¼¡»á¤ÎÉ×¤Ç¸µ»²±¡µÄ°÷¤Î²»´îÂ¿½Ù»á¤â¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬£³£°£°µÄÀÊ¤â¼è¤Ã¤¿¤éÌîÅÞ¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¸Å¤¤¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤¬Ëü¤¬°ì¡¢Ë½Áö»Ï¤á¤¿»þ¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Ï¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬ÆâÉô¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÆâÉô¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿
