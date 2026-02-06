ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「まだそんな育児してるの!?」保育士の義妹がキツいひと言！ 母親よ… 「まだそんな育児してるの!?」保育士の義妹がキツいひと言！ 母親より発言権が強いのはプロだから阻止できない？ 「まだそんな育児してるの!?」保育士の義妹がキツいひと言！ 母親より発言権が強いのはプロだから阻止できない？ 2026年2月6日 22時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 義妹がしゃしゃり出すぎなのはもちろんですが、家族みんな「プロだから〜」って持ち上げすぎなのでは!?ママの立場を考えてあげてほしいです…それに娘の保育園の先生から見たら問題ないのに、親族とはいえよその園の先生が乗り込んでいくのはいかがなものでしょう…。【まんが】義妹の育児アドバイスがツラい(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】義妹の育児アドバイスがツラい 「君は85点！」ってそれ褒めてる!? 何でも点数をつける男性とデートに行ってみた結果… 軽い冗談…笑って流せなかった…義母の言葉が思った以上にキツかった【嫁姑問題に巻き込まれています Vol.100】