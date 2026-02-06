中村倫也が主演を務めるTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』の第5話に、竹原ピストル、ユン・ソア、原愛梨がゲスト出演することが決定した。

本作は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された元天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村倫也）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す、K-POP版“スポ根”ドラマ。劇中に登場する7人組ボーイズグループ「NAZE（ネイズ）」には、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤが選ばれている。

そして、NAZEのマネージャー・遠藤水星を池田エライザ、NAZEの所属事務所社長ナム・ハユンをハ・ヨンス、ライバルグループ「TORINNER」（トリナー）が所属する超大手事務所の代表チェ・ギヨンをイ・イギョン、TORINNERの圧倒的センター・リョウを岩瀬洋志が演じている。

2月13日に放送される第5話では、NAZEの前に立ちはだかる怪しい男を竹原が演じる。第5話のキーマン的存在で、ある秘密を隠している。シンガーソングライターとして活動する竹原ピストル。俳優としても『永い言い訳』で日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞。TBSドラマドラマに出演するのは本作が初となる。

韓国出身のユン・ソアは、『女神降臨』（2020年）、『わかっていても』（2021年）、『暴君のシェフ』（2025年）などの韓国ドラマに出演し、幅広い役柄を演じる若手俳優。日本のドラマ初出演となる本作で演じるのは、NAZEのメンバー・ドヒョクの姉、ミンソ。ドヒョクとミンソは2人だけの家族で、絆が深い姉弟。息子を連れてドヒョクに会いに来たミンソは、とんでもないトラブルに巻き込まれる。また、ニューヨークを拠点として活動する書道アーティストの原愛梨は本人役で登場する。（文＝リアルサウンド編集部）